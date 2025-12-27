"Ухтишка" Цимбалюка і не тільки: після фіналу "Холостяка" мережу захопили меми (фото, відео)

Вибір актора змусив глядачів жорстко покреативити

У п'ятницю, 26 грудня, відбувся довгоочікуваний фінал реаліті-шоу про кохання "Холостяк 2025". Цього сезону перемогу здобула 26-річна модель Надін Головчук. Попри романтичну атмосферу, українці підмітили у випуску немало кумедних моментів.

Українська аудиторія відреагувала неоднозначно: почуття гумору переплелося з обуренням, адже остаточний вибір зірки серіалів та кіно Тараса Цимбалюка не припав до душі більшості шанувальників. Своє розчарування користувачі висловили в мемах і жартівливих дописах у соцмережах.

Одним із найпопулярніших став жартівливий пост самого Тараса Цимбалюка, де він у фіналі нібито обирає не дівчину, а ведучого проєкту Григорія Решетніка.

Не оминули увагою українці скандал довкола Решетніка та телеканалу СТБ. Шоумен публічно звинуватив стрімерів Філіпа Трембу та Марію в порушенні авторських прав через трансляції випусків "Холостяка" на Twitch. У Threads жартують: мовляв, за меми про реаліті скоро й кримінальна відповідальність світитиме.

Глядачі також звернули увагу на словниковий запас Цимбалюка — зокрема на його надмірне захоплення словами-паразитами на кшталт "прикольно", "опача", "ок, круто", "ухти", "ухтишка" та іншими.

Розчарування охопило шанувальників проєкту й через вибір "Холостяка". Адже актор не обрав Анастасію Половинкіну — попри те, що вона самостійно організувала побачення, витративши власні сили, ресурси й час, натомість отримавши у відповідь закиди в безініціативності.

"Часто я не відчував від тебе ініціативи" — сказав Тарас дівчині, яка єдина на цьому тижні обрала самостійно організовувати побачення і бігала весь день по базару і обдзвонювала усіх, щоб зробити побачення ідеальним"

"П'ємо вино, бо дивитись холостяк тверезими важко, але ж цікаво чим закінчиться"

"Я думаю холостяк в фіналі обере Ірочку. або Надін. ну або Настю", жартують у мережі

"Шоу холостяк виграв Тарас Цимбалюк (на фото): Шокінейшн і вайбік"

Холостяк завтра https://t.co/q27FGtwo6F — Ya ne Osmolovych (@ne_Osmolovych) December 25, 2025

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, що у 14 сезоні "Холостяка" перемогла Надін Головчук. До цього проєкт покинула фіналістка Ірина Пономаренко.