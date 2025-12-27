"Ухтышка" Цымбалюка и не только: после финала "Холостяка" сеть захватили мемы (фото, видео)

Выбор актера заставил зрителей жестко покреативить

В пятницу, 26 декабря, состоялся долгожданный финал реалити-шоу о любви "Холостяк 2025". В этом сезоне победу одержала 26-летняя модель Надин Головчук. Несмотря на романтическую атмосферу, украинцы заметили в выпуске немало забавных моментов.

Украинская аудитория отреагировала неоднозначно: чувство юмора переплелось с негодованием, ведь окончательный выбор звезды сериалов и кино Тараса Цымбалюка не понравился большинству поклонников. Свое разочарование пользователи выразили в мемах и шутливых сообщениях в соцсетях.

Одним из самых популярных стал шутливый пост самого Тараса Цымбалюка, где он в финале якобы выбирает не девушку, а ведущего проекта Григория Решетника.

Не обошли вниманием украинцы скандал вокруг Решетника и телеканала СТБ. Шоумен публично обвинил стримеров Филиппа Трембу и Марию в нарушении авторских прав из-за трансляций выпусков "Холостяка" на Twitch. В Threads шутят: мол, за мемы о реалити скоро и уголовная ответственность будет светить.

Зрители также обратили внимание на словарный запас Цымбалюка — в частности, на его чрезмерное увлечение словами-паразитами типа "прикольно", "опача", "ок, круто", "ухты", "ухтышка" и другими.

Разочарование охватило поклонников проекта и выбором "Холостяка". Ведь актер не выбрал Анастасию Половинкину — несмотря на то, что она самостоятельно организовала свидание, потратив собственные силы, ресурсы и время, вместо этого получив в ответ упреки в безынициативности.

"Часто я не чувствовал от тебя инициативы" — сказал Тарас девушке, которая единственная на этой неделе выбрала самостоятельно организовывать свидание и бегала весь день по базару и обзванивала всех, чтобы сделать свидание идеальным"

"Пьем вино, потому что смотреть холостяк трезвыми трудно, но интересно чем закончится"

"Я думаю холостяк в финале выберет Ирочку. или Надин. ну или Настю", шутят в сети

"Шоу холостяк выиграл Тарас Цымбалюк (на фото): Шокинейшн и вайбик"

Холостяк завтра https://t.co/q27FGtwo6F — Ya ne Osmolovych (@ne_Osmolovych) December 25, 2025

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, что в 14 сезоне "Холостяка" победила Надин Головчук. До этого проект покинула финалистка Ирина Пономаренко.