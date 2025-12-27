"Тот момент, когда со дна постучали". Ведущий "Холостяка" опозорился перед украинцами, в скандал попало и СТБ

Сеть взорвалась из-за коммуникации Решетника

Новый сезон реалити "Холостяк" оказался в центре громкого скандала, но в этот раз не только из-за финала проекта, но и из-за конфликта по авторским правам.

Что нужно знать:

Григорий Решетник публично обвинил украинских стримеров в нарушении авторских прав

Ситуация приобрела резонанс из-за того, что во время стримов собираются средства на нужды ВСУ

Пользователи сети отмечают избирательность блокировок, указывая на отсутствие санкций к русскоязычным стримерам

Соцсеть Threads взорвалась обсуждением жесткой позиции ведущего Григория Решетника и канала СТБ по отношению к украинским блогерам, которые проводили совместные просмотры шоу.

Страйки перед финалом

Григорий Решетник публично обвинил стримеров Филиппа Трембу и Марию в нарушении авторских прав. Ведущий категорически заявил, что телеканал СТБ не будет давать никаких разрешений на трансляцию выпусков "Холостяка" на сторонних платформах.

"Никаких разрешений – эксклюзив только на канале СТБ – с какой такой радости скажите"

Сам Филипп Тремба признал, что канал имеет юридическое право запрещать показ контента, однако выразил непонимание из-за тайминга: страйк на канал прилетел именно накануне финала сезона, что стример считает странным решением относительно лояльной аудитории.

СТБ действительно имеет право запрещать показ кому угодно, здесь закон на их стороне и мы это уважаем. Но прикол в том, что все 10 выпусков до финала всем было норм, СТБ с официальной страницы приходили и комментировали нам тиктоки с реакциями на шоу, они, конечно, были в курсе о наших стримах, после тв платформ это была самая популярная трансляция холостяка в Украине. Именно поэтому все и говорят, что можно было просто предупредить/написать, чтобы мы это не смотрели, а не втихую е**шить страйками именно перед финалом Филипп Тремба

Особый резонанс ситуации добавляет тот факт, что украинские стримеры используют эти трансляции как площадку для сбора средств на нужды ВСУ. Пользователи сети отмечают: блокировать каналы, аккумулирующие помощь армии во время войны, – это настоящий нонсенс.

"ОНИ ЗАКРЫВАЮТ СБОРЫ НА ВСУ. Стб сегодня опозорились окончательно"

"СТБ делает кэш на российском ловаре и при этом блочат стримеров, собирающих миллионы на ВСУ! Класс. Приоритеты расставлены. Бабло не пахнет. "Двушкай на мацкву" попахует"

Попробовал встать на защиту Григория Решетника украинский актер и герой 14 сезона "Холостяка" Тарас Цымбалюк, однако и у него украинцы спросили, своевременно ли закрывать канал украиноязычных стримеров, помогающих сборам армии.

Тарас, я надеюсь что ты сознательный человек. Как можно банить Тремб?! Это канал, который закрывает миллионные сборы. Это канал, где постоянно происходит помощь ВСУ!!! Это один из самых больших каналов Украины!!! Это контент на украинском языке пишут в сети

Юридические нюансы

В комментариях к обсуждению присоединился экс-участник "Холостячки" комик Андрей Рыбак. Он отметил, что фактическим владельцем формата и авторских прав является компания Warner Brothers, в то время как СТБ обладает только эксклюзивным правом на показ в рамках лицензии.

Это замечание вызвало еще больше дискуссий о том, имеет ли право украинский вещатель так радикально ограничивать украинский сегмент Twitch. При том, что сам Рыбак свободно смотрит "Холостяка" на YouTube-платформе, но почему-то СТБ не блокирует его канал.

Почему украинцы возмущены?

Пользователи сети Threads подвергли критике манеру коммуникации Григория Решетника, назвав ее слишком резкой. Однако главным аргументом защитников стримеров стал факт избирательности страйков.

Зрители привели в пример другого украинского стримера Андрея Чехменока, который на четвертом году полномасштабной войны продолжает комментировать шоу СТБ на русском языке, параллельно просматривая контент страны-агрессорши и монетизируя эти эфиры.

Григорий! А вы в курсе, что этот господин стримит канал СТБ, имеющий в донатах способы оплаты из РФ, комментирует видео на русском исключительно, и тянет рос контент в массы? Это ок?))) или уже разберетесь с этим? возмущаются в сети

Украинцев возмутило, что в то время как одни создатели контента получают запреты, другие ведущиеся на русском каналы спокойно используют продукт без санкций со стороны правообладателей. Представители СТБ, включая Решетника, официально не комментировали эту ситуацию, однако напряжение в сети продолжает расти.

"Почему-то СТБ упомянуло об авторских правах только после месяцев пиара холостяка со стримерами) выгодно вспомнили"

"Честно, не понимаю такого тона коммуникации, если страйк прилетел, чтобы они трафик из официальных источников не сбивали, то об этом можно говорить. Окей, никто не даст им права, но вряд ли к вам трембы обращались с таким же стилем, как Вы отвечаете в комментариях. Я понимаю, что такое авторское право и почему такое решение канала, но своей коммуникацией Вы оставляете только неприятное впечатление о Вас"

"Жаль что бросили страйк на твиче thetremba, с ними было интересно смотреть холостяк 🔥 Придется что-то другое завтра вечером смотреть("

Пиариться месяцами (если не говорить еще и о предыдущем сезоне), знать об этом и перед финалом сделать ухтишку. прикольно придумали, молодцы, стб))"

"Да, а раньше об авторских правах вы не упоминали почему-то? Тот момент когда со дна постучали🤦"

