Более 50.000 грн за "висюльки": что за украшения дарил Цимбалюк девушкам из "Холостяка" (фото)

Главный герой выбирал недешевые подарки для участниц

Реалити-шоу "Холостяк 14" уже приближается к финалу — в проекте после восьмой недели осталось четыре участницы. Главный герой Тарас Цымбалюк дарил некоторым девушкам украшения стоимостью от 50 000 гривен. Речь идет о колье для Дарьи и серьгах для Надин.

О стоимости ювелирных изделий рассказала пользовательница TikTok в новом видео. Первый подарок стоил 55 490 гривен, а второй – 64 995 гривен.

Журналисты "Телеграфа" проверили сайт бренда, украшения от которого получили в подарок девушки, и выяснили, что стоимость, заявленная в видео блогера, соответствует действительности. Однако неизвестно, были ли эти подарки оплачены собственно Тарасом, ведь этот бренд ювелирных изделий рекламируется в "Холостяке" весь сезон.

Серьги из "Холостяка"

Колье из "Холостяка"

Напомним, что Дарье холостяк подарил колье после ее просьбы об этом — девушка прямо сказала в видеообращении, что хочет получить украшение именно в виде лебедей. На церемонии роз, которую Цимбалюк пропустил из-за болезни, девушка получила желаемый презент.

Тарас Цымбалюк, Дарья Романец, на шее девушки – подарок от холостяка

Надин Цымбалюк подарил серьги по собственной инициативе. Во время личного общения она рассказала ему о своих эмоциональных переживаниях. Чтобы утешить девушку, перед церемонией роз он вручил ей серьги с бриллиантами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Цымбалюк зажег "путинские" часы на "Холостяке". Цена такого украшения – более 15 тысяч евро.