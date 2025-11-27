Шоу "Холостяк", жизнь в России и отношения с Козловским: что известно о Рамине Эсхакзай и ее романах

За YouTube-каналом Эсхакзай следит 1,48 миллиона пользователей

Рамина Эсхакзай – известная журналистка, ведущая и YouTube-блогерша, выпуски которой набирают миллионы просмотров. Первую популярность Эсхакзай получила после участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк".

Что нужно знать:

Рамина вошла в тройку фавориток героя в "Холостяке-5"

Она в течение четырех лет жила в России

Эсхакзай была в отношениях с известными певцами

Что известно о Рамине Эсхакзай

Рамина родилась в 1992 году в Киеве. Ее отец имеет афганское происхождение, мать – украинское. Она получила образование в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Во время учебы Рамина работала моделью, а также снималась в клипах группы "Антитела" и Виталия Козловского.

Рамина Эсхакзай, фото СТБ

Рамина стала известной на всю Украину после участия в реалити "Холостяк-5", когда главным героем был футболист Сергей Мельник. Она вошла в тройку фаворитов и покинула шоу в шаге от финала. После проекта она начала получать предложения по рекламе в соцсетях.

Эсхакзай и Мельник, фото СТБ

Кроме этого, Рамина снялась в таких проектах, как "Від пацанки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". В 2014-2018 годах Эсхакзай жила в Москве, где посещала актерские курсы и работала в СМИ.

Рамина принимала участие в различных телешоу, скриншот с видео

Однако в 2018 году Эсхакзай вернулась в Украину, продала автомобиль и открыла YouTube-канал "Ходят слухи". За 4 года аудитория Рамины выросла до 1 миллиона подписчиков.

Что известно о личной жизни Рамины Эсхакзай

В студенческое время Рамина имела отношения с сыном шоумена Дмитрия Коляденко и певцом Филиппом. Они были вместе около года. А вот после шоу "Холостяк" Эсхакзай начала встречаться с певцом Виталием Козловским. Они были помолвлены. Позже оказалось, что их роман был фейковым, целью которого был пиар.

Эсхакзай и Коляденко, фото "Дуся"

Эсхакзай и Козловский, фото из соцсетей

В течение 5 лет Рамина находилась в отношениях с адвокатом Евгением Прониным. В 2021 году он сделал журналистке предложение. В 2023 году пара сообщила о разрыве отношений. Рамина призналась на своем YouTube-канале, что часто чувствовала себя одинокой, а также постоянно было что-то не так. В конце концов, они перестали быть счастливыми.

Я последний год отношений чувствовала себя одинокой. Например, в начале отношений, когда мы ехали на отдых, я думала, что мы едем вдвоем, а он такой: "Я позвал друзей". Потом идем в ресторан – то же самое. Эти друзья… А я хочу побыть с человеком один на один. Я ему когда-то говорила: "Слушай, я понимаю, что ты любишь своих друзей, но я хочу побыть с тобой один на один. Рамина Эсхакзай

Эсхакзай и Пронин, фото из соцсетей

Пронин рассказывал в интервью YouTube-каналу "Розмова", что они с Раминой стали чужыми друг другу. Также пара работала над проблемами в отношениях с психологом, но все же решили разойтись.

Мы удалялись друг от друга, не дополняли друг друга. Очень много было бытовых вещей, которые позволяли бы нам жить вне быта. Это были долговременные отношения, дошедшие до того, что мы решили сказать: "Стоп, давай посмотрим на это со стороны". Мы посмотрели, проконсультировались со специалистами и пришли к тому, к чему пришли. Евгений Пронин

Чем сейчас занимается Рамина Эсхакзай

Эсхакзай продолжает вести свой YouTube-канал, за которым следит 1,48 миллиона пользователей. А вот в инстаграме за ведущей следит более 521 тысячи подписчиков. Она активно делится своей жизнью и делает рекламные интеграции.

Эсхакзай активно снимает интервью на YouTube, фото из соцсетей

Эсхакзай активно ведет блог, фото из соцсетей

Летом 2024 журналистку раскритиковали за интервью с военным и комиком Виктором Розовым. А все потому, что во время разговора юморист рассказал интимные подробности отношений с экс-женой Ольгой Мерзликиной. Пользователи сети высказывались, что такие детали неэтично было показывать на широкий круг. В то же время Рамина ответила, что интервью выпустила после согласования с гостем.

Интервью Рамины Эсхакзай и Виктора Розового

В 2025 году Рамину раскритиковали за выпуск об особенностях жизни в Афганистане. Пользователи сети писали, что Эсхакзай романтизировала эту страну, а также не осветила все ограничения, которые накладывают там на женщин.

Рамина Эсхакзай в Афганистане

