Шоу "Холостяк", життя у Росії та стосунки із Козловським: що відомо про Раміну Есхакзай та її романи

Вікторія Козар
Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай
Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай. Фото Колаж "Телеграфу"

За YouTube-каналом Есхакзай стежить 1,48 мільйонів користувачів

Раміна Есхакзай — відома журналістка, ведуча та YouTube-блогерка, випуски якої набирають мільйони переглядів. Першу популярність Есхакзай отримала після участі у романтичному реаліті-шоу "Холостяк".

Що треба знати:

  • Раміна увійшла до трійки фавориток героя у "Холостяку-5"
  • Вона протягом чотирьох років жила у Росії
  • Есхакзай була у стосунках з відомими співаками

Що відомо про Раміну Есхакзай

Раміна народилась у 1992 році в Києві. Її батько має афганське походження, мати — українське. Вона здобула освіту в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання Раміна працювала моделлю, а також знімалась у кліпах гурту "Антитіла" та Віталія Козловського.

Раміна Есхакзай що відомо
Раміна Есхакзай, фото СТБ

Раміна стала відомою на всю Україну після участі у реаліті "Холостяк-5", коли головним героєм був футболіст Сергій Мельник. Вона увійшла до трійки фаворитів і покинула шоу за крок до фіналу. Після проєкту вона почала отримувати пропозиції щодо реклами у соцмережах.

Есхакзай і Мельник
Есхакзай і Мельник, фото СТБ

Окрім цього, Раміна знялась у таких проєктах, як "Від селянки до панянки", "Богиня шопінгу", "Караоке на Майдані". У 2014-2018 роках Есхакзай жила у Москві, де відвідувала акторські курси і працювала у медіа.

Раміна Есхакзай шоу
Раміна брала участь у різних телешоу, скриншот з відео

Однак у 2018 році Есхакзай повернулась до України, продала автівку та відкрила YouTube-канал "Ходят слухи". За 4 роки аудиторія Раміни зросла до 1 мільйона підписників.

Що відомо про особисте життя Раміни Есхакзай

У студентські часи Раміна мала стосунки з сином шоумена Дмитра Коляденка і співаком Пилипом. Вони були разом близько року. А от після шоу "Холостяк" Есхакзай почала зустрічатися зі співаком Віталієм Козловським. Вони були заручені. Пізніше виявилось, що їхній роман був фейковим, метою якого був піар.

Есхакзай і Коляденко
Есхакзай і Коляденко, фото "Дуся"
Есхакзай і Козловський стосунки
Есхакзай і Козловський, фото з соцмереж

Упродовж 5 років Раміна перебувала у стосунках з адвокатом Євгеном Проніним. У 2021 році він зробив журналістці пропозицію. У 2023 році пара повідомила про розрив стосунків. Раміна зізналась на своєму YouTube-каналі, що часто почувала себе самотньою, а також постійно було щось не так. Врешті вони перестали бути щасливими.

Я останній рік стосунків почувалася самотньою. Наприклад, на початку стосунків, коли ми їхали на відпочинок, я думала, що ми їдемо вдвох, а він такий: "Я покликав друзів". Потім йдемо до ресторану – те ж саме. Ці друзі… А я хочу побути з людиною сам на сам. Я йому колись казала: "Слухай, я розумію, що ти любиш своїх друзів, але я хочу побути з тобою сам на сам.

Раміна Есхакзай

Есхакзай і Пронін
Есхакзай і Пронін, фото з соцмереж

Пронін розповідав в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова", що вони з Раміною стали чужими одне для одного. Також пара працювала над проблемами у стосунках з психологом, але все ж вирішили розійтися.

Ми віддалялися одне від одного, не доповнювали одне одного. Дуже багато було побутових речей, які дозволяли б нам жити поза побутом. Це були довготривалі стосунки, які дійшли до того, що ми вирішили сказати: "Стоп, давай подивимося на це зі сторони". Ми подивилися, проконсультувалися з фахівцями і прийшли до того, до чого прийшли.

Євген Пронін

Чим зараз займається Раміна Есхакзай

Есхакзай продовжує вести власний YouTube-канал, за яким стежить 1,48 мільйона користувачів. А от в інстаграмі за ведучою слідкує понад 521 тисяча підписників. Вона активно ділиться своїм життям і робить рекламні інтеграції.

Есхакзай ютуб-блог
Есхакзай активно знімає інтерв'ю на YouTube, фото з соцмереж
Раміна Есхакзай чим зараз займається
Есхакзай активно веде блог, фото з соцмереж

Влітку 2024 року журналістку розкритикували за інтерв'ю з військовим і коміком Віктором Розовим. А все тому, що під час розмови гуморист видав інтимні подробиці стосунків з ексдружиною Ольгою Мерзлікіною. Користувачі мережі висловлювались, що такі деталі неетично було показувати на широкий загал. Натомість Раміна відповіла, що інтерв'ю випустила після погодження з гостем.

Інтерв'ю Раміни Есхакзай і Віктора Розового

У 2025 році Раміну розкритикували за випуск про особливості життя в Афганістані. Користувачі мережі писали, що Есхакзай романтизувала цю країну, а також не висвітлила повною мірою всі обмеження, які накладають там на жінок.

Раміна Есхакзай в Афганістані

Раніше "Телеграф" розповідав про критику, яку отримала Раміна Есхакзай після поїздки до штаб-квартири НАТО.

