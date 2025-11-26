Матюкливий "стоматолог" із ТікТок - взагалі не стоматолог: чим він займається і скільки заробляє (відео)

Мухін демонстрував пластичні операції у соцмережах

У тіктоці часто можна натрапити на ролики "стоматолога" Олексія Мухіна у тіктоці. Однак насправді чоловік займається іншою діяльністю і є лише обличчям стоматологічної клініки.

Що треба знати:

Мухін має юридичну, а не стоматологічну освіту

Він просуває стоматологічну клініку дружини

Мухін активно займається блогерством

Що відомо про Олексія Мухіна

Олексій Мухін займається маркетингом стоматологічної клініки у Києві і вважає себе блогером. Він не є стоматологом, як багато хто міг подумати, судячи з роликів з його участю в тіктоці. Олексій часто з'являється в інформаційних і гумористичних роликах стоматології та розповідає про її роботу.

Мухін є обличчям стоматології дружини

Мухін знімається у роликах стоматології

Мухін часто привертає увагу гумористичним контентом

Мухін має юридичну освіту, а також закінчував академію управління персоналом при президентові України. Чоловік транслював, як робив пластичні операції, зокрема видалення жиру на підборідді, а також блефаропластику — підтяжку верхніх повік. Окрім цього, йому робили підтяжку чола. Блогер розповідав YouTube-каналу "Дядя Жора", що показував всі втручання, щоб люди йому довіряли. Також Мухін зазначив, що це дало суттєвий приріст його блогу.

Дуже круто транслювати своє життя своїм прихильникам. Це довіра. По-друге, це перегляди. 10 мільйонів переглядів за день, коли пластична операція почалась. 42 мільйони переглядів за тиждень в мене було. Олексій Мухін

Мухін робив пластичні операції

Власницею стоматології, яку просуває Мухін, є його дружина Наталія. У них відбулося кохання з першого погляду. Тоді ще і Наталія, і Олексій мали інших обранців і по одній дитині. Однак вони відчули, що хочуть бути разом і невдовзі завершили стосунки зі своїми партнерами.

Олексій і Наталія Мухіни, фото з соцмереж

Наталія Мухіна, фото з соцмереж

Наталія брала участь у популярному шоу "Супермама", в якому перемогла. Жінка розповіла, що вклала у бізнес 1 мільйон доларів. Половину коштів на відкриття власної справи дали батьки Наталії. Зараз стоматологічний бізнес дає прибуток у розмірі 15 тисяч доларів на місяць. Також рідні придбали їй квартиру на 165 квадратних метрів.

Подружжя Мухіних, фото з соцмереж

Діти подружжя відвідують приватну школу. Місяць навчання у такому закладі обходиться у 44 тисячі гривень на одного. Мухін з дружиною вже придбали квартиру для старшої доньки. По господарству Наталії допомагає дімпрацівниця. У соцмережах Наталія ділиться робочими моментами та сімейними світлинами.

Мухіни з донькою, фото з соцмереж

Діти Мухіних, фото з соцмереж

