Матерный "стоматолог" из ТікТок — вообще не стоматолог: чем он занимается и сколько зарабатывает (видео)

Мухин демонстрировал пластические операции в соцсетях

В тиктоке часто можно увидеть ролики "стоматолога" Алексея Мухина. Однако на самом деле мужчина занимается другой деятельностью и является только лицом стоматологической клиники.

Что нужно знать:

Мухин имеет юридическое, а не стоматологическое образование

Он продвигает стоматологическую клинику жены

Мухин активно занимается блогерством

Что известно об Алексее Мухине

Алексей Мухин занимается маркетингом стоматологической клиники в Киеве и считает себя блогером. Он не является стоматологом, как многие могли подумать, судя по роликам с его участием в тиктоке. Алексей часто появляется в информационных и юмористических роликах стоматологии и рассказывает о ее работе.

Мухин является лицом стоматологии жены

Мухин снимается в роликах стоматологии

Мухин часто привлекает внимание юмористическим контентом

Мухин имеет юридическое образование, а также окончил академию управления персоналом при президенте Украины. Мужчина транслировал, как делал пластические операции, в частности, удаление жира на подбородке, а также блефаропластику — подтяжку верхних век. Кроме того, ему делали подтяжку лба. Блогер рассказывал YouTube-каналу "Дядя Жора", что показывал все вмешательства, чтобы люди ему доверяли. Также Мухин отметил, что это дало существенный прирост его блогу.

Очень круто транслировать свою жизнь своим поклонникам. Это доверие. Во-вторых, это просмотры. 10 миллионов просмотров в день, когда пластическая операция началась. 42 миллиона просмотров в неделю у меня было. Алексей Мухин

Мухин делал пластические операции

Владелицей стоматологии, которую продвигает Мухин, является его жена Наталья. У них произошла любовь с первого взгляда. Тогда еще и Наталья, и Алексей имели других избранников и по одному ребенку. Однако они почувствовали, что хотят быть вместе и вскоре завершили отношения со своими партнерами.

Алексей и Наталья Мухины, фото из соцсетей

Наталья Мухина, фото из соцсетей

Наталья участвовала в популярном шоу "Супермама", в котором победила. Женщина рассказала, что вложила в бизнес 1 миллион долларов. Половину средств на открытие собственного дела предоставили родители Натальи. Сейчас стоматологический бизнес приносит прибыль в размере 15 тысяч долларов в месяц. Также родные приобрели ей квартиру на 165 квадратных метров.

Супруги Мухиных, фото из соцсетей

Дети супругов посещают частную школу. Месяц обучения в таком заведении обходится в 44 тысячи гривен на одного. Мухин с женой уже приобрели квартиру для старшей дочери. По хозяйству Наталье помогает домработница. В соцсетях Наталья делится рабочими моментами и семейными фотографиями.

Мухины с дочерью, фото из соцсетей

Дети Мухиных, фото из соцсетей

