Блогер из Николаева, завоевавший мировую славу. Кто такой Макс Клименко и что он говорит об Украине

Популярный англоязычный блогер Max Klymenko стал обладателем главной награды "Автор года" на ежегодной премии TikTok Awards в Британии. Парень родился в Украине и в прошлом году попал в список Forbes "30 до 30".

Максим Клименко появился на свет в 1995 году в Николаеве, но уже 15 лет как живет в Лондоне. У него четыре высших образования — в сфере права, экономики, бизнеса и социологии, полученные, в частности, в Университете Саутгемптона, Лондонской школе экономики и бизнес-школе Уорика.

У блогера четыре "высших". Фото: klymand.co

Ранее Максим работал консультантом в юридической фирме, однако в 2020 году решил сосредоточиться на развитии своих блогов в социальных сетях, где он выкладывает видеоролики, посвященные карьере, бизнесу, брендам и общественным вопросам.

Макс Клименко в Киеве. Фото: bookingagentinfo.com

Еще в 2018 году Клименко запустил собственный YouTube-канал, где сначала делился видео о книгах и искусственном интеллекте. Позднее он создал и образовательный канал в TikTok. Благодаря своим видео к ноябрю 2025 года (на момент публикации этого материала) его аудитория выросла до более чем 8,6 млн подписчиков в TikTok и 3,7 млн — на YouTube.

Max Klymenko в TikTok

Блогер популярный на YouTube

В 2024 году Макс запустил серию коротких видео под названием Career Ladder ("Карьерная лестница"). В этих роликах он стоит на ступеньках лестницы и приглашает гостей присоединиться. Во время разговора блогер старается угадать профессию собеседников по серии вопросов менее чем за две минуты. По словам уроженца Николаева, такой формат позволяет обсуждать карьеру без предвзятых суждений, связанных с внешностью, доходом, статусом или местом проживания человека.

Во время работы юристом он также основал KLYM&CO — коммуникационное агентство, оказывающее консалтинговые, стратегические и продакшн-услуги клиентам в 25 странах, среди которых ООН, Всемирный фонд дикой природы, НАТО, Google и Microsoft.

Что Макс Клименко говорит о войне

Блогер принимает участие в благотворительных инициативах в поддержку украинских беженцев, пострадавших из-за российского вторжения в 2022 году. Он также профинансировал проведение 100 абортов для украинок в Польше, изнасилованных российскими военными, одновременно критикуя законы, усложняющие получение необходимой медицинской помощи.

В субботу во время получения награды TikTok Awards Клименко посвятил ее своей бабушке, которая продолжает жить в Николаеве. Он поблагодарил ее за то, что она всегда поддерживала стремления своего внука.

У нее нет электричества, поэтому она не может посмотреть церемонию. Я ей позвоню сразу, когда все закончится Макс Клименко рассказал о бабушке в Николаеве

Максим Клименко с бабушкой. Фото: klymand.co

