Блогер из Николаева, завоевавший мировую славу. Кто такой Макс Клименко и что он говорит об Украине
-
-
Он заставляет людей подниматься на лестницу - и им это нравиться
Популярный англоязычный блогер Max Klymenko стал обладателем главной награды "Автор года" на ежегодной премии TikTok Awards в Британии. Парень родился в Украине и в прошлом году попал в список Forbes "30 до 30".
Что нужно знать:
- Макс Клименко родился в Николаеве и стал блогером с многомиллионной аудиторией
- Он стал известен благодаря образовательным видео и формату Career Ladder, где угадывает профессии гостей
- Он публично высказывается о последствиях войны в родной Украине и помогает беженцам
Максим Клименко появился на свет в 1995 году в Николаеве, но уже 15 лет как живет в Лондоне. У него четыре высших образования — в сфере права, экономики, бизнеса и социологии, полученные, в частности, в Университете Саутгемптона, Лондонской школе экономики и бизнес-школе Уорика.
Ранее Максим работал консультантом в юридической фирме, однако в 2020 году решил сосредоточиться на развитии своих блогов в социальных сетях, где он выкладывает видеоролики, посвященные карьере, бизнесу, брендам и общественным вопросам.
Еще в 2018 году Клименко запустил собственный YouTube-канал, где сначала делился видео о книгах и искусственном интеллекте. Позднее он создал и образовательный канал в TikTok. Благодаря своим видео к ноябрю 2025 года (на момент публикации этого материала) его аудитория выросла до более чем 8,6 млн подписчиков в TikTok и 3,7 млн — на YouTube.
В 2024 году Макс запустил серию коротких видео под названием Career Ladder ("Карьерная лестница"). В этих роликах он стоит на ступеньках лестницы и приглашает гостей присоединиться. Во время разговора блогер старается угадать профессию собеседников по серии вопросов менее чем за две минуты. По словам уроженца Николаева, такой формат позволяет обсуждать карьеру без предвзятых суждений, связанных с внешностью, доходом, статусом или местом проживания человека.
@maxklymenko First time trying DURIAN 🇸🇬 (with @supercatkei ❤️) What do you think? 😬 #singapore #durian #foodreview ♬ original sound - Max Klymenko
@maxklymenko Ep. 397 - Career Ladder 🪜 He’s had this job for 64 years 🤯 #careerladder #careers #careeradvice #interesting #jobs ♬ original sound - Max Klymenko
@maxklymenko YouTubers give career advice 🎥 What do you think about this job? 🤔 #careers #interesting #careeradvice ♬ original sound - Max Klymenko
Во время работы юристом он также основал KLYM&CO — коммуникационное агентство, оказывающее консалтинговые, стратегические и продакшн-услуги клиентам в 25 странах, среди которых ООН, Всемирный фонд дикой природы, НАТО, Google и Microsoft.
Что Макс Клименко говорит о войне
Блогер принимает участие в благотворительных инициативах в поддержку украинских беженцев, пострадавших из-за российского вторжения в 2022 году. Он также профинансировал проведение 100 абортов для украинок в Польше, изнасилованных российскими военными, одновременно критикуя законы, усложняющие получение необходимой медицинской помощи.
В субботу во время получения награды TikTok Awards Клименко посвятил ее своей бабушке, которая продолжает жить в Николаеве. Он поблагодарил ее за то, что она всегда поддерживала стремления своего внука.
У нее нет электричества, поэтому она не может посмотреть церемонию. Я ей позвоню сразу, когда все закончится
