Купила сумку за миллион и танцевала на свадьбе под российскую песню: что известно об Еве Коршик, которая позировла с флагом "ЛНР"

Ева Коршик — известная украинская блогерша и ведущая собственного YouTube-канала "OKAY EVA", которая получила популярность благодаря влогам о своей жизни, отношениях и стиле. На днях она попала в громкий скандал из-за коллаборации с украинским брендом и ее "пророссийское" прошлое.

Что следует знать

Блогерша Ева Коршик оказалась в центре громкого скандала после обнародования ее старого фото на фоне флага так называемой "ЛНР"

Поэтому украинский бренд BAZHANE прекратил с ней сотрудничество и снял с продаж общую коллекцию

Девушка является фигурантом базы "Миротворец" и ранее уже оскандалилась из-за выбора русскоязычной песни для свадебного танца

Что известно о Еве Коршик

Девушка ведет свой блог примерно с 2019 года. Сначала она снимала лайф-контент, а затем создала свой канал на YouTube и стала интервьюером. Ева берет интервью у других блогеров и разговаривает с ними на откровенные темы. Среди гостей ее канала — близнецы Ева и Ести, экс-участница "Холостяка" Анастасия Юзьвак, Таня Самбурская, покинувший Украину Александр Волошин, Виктория Маремуха, Татьяна Пренткович, оскандалившаяся с поездкой ее мужа на Мальдивы во время войны.

Блоггерша Ева Коршик. Фото: instagram.com/eva.korshik

В июне 2024 года Коршик отпраздновала свадьбу с блогером-молдованином Сергеем Гуцу, более известным как "001к". Свой первый танец они танцевали под песню группы "Мачете" "Когда ты плачешь", которая преимущественно поет на русском и в 2023 году гастролировала в РФ.

Свадьба Евы Коршик. Фото: instagram.com/eva.korshik

Тогда ходили слухи, что группа присутствовала на свадьбе, однако блогеры опровергли эту информацию, а такой выбор песни сделали из-за того, что она "очень значима для их семьи и пары".

В 2024 году Ева Коршик в своем блоге рассказала, что пережила выкидыш — беременность, закончившаяся трагедией на втором триместре. Они с мужем уже планировали рассказывать аудитории о том, что ждут ребенка, но во время планового осмотра врач сказал, что не слышно сердцебиение ребенка.

В рейтинге "Топ-50 блоггеров Украины 2024" Коршик заняла позицию №110 с аудиторией более 400 тысяч подписчиков. Также известно, что она — фигурантка базы "Миротворец". В список предателей она попала после обстрела РФ детской больницы "Охматдет" в июле 2024 года. Тогда она опубликовала ссылку на сбор, который был объявлен украинским блогером Александром Волошиным.

Ева Коршик в базе "Миротворец"

В августе 2024 года девушка приобрела сумку Hermes Birkin почти за миллион гривен. Этот аксессуар выпускается всего по несколько экземпляров в год. Для того чтобы ее приобрести, нужно быть постоянным покупателем определенного бутика бренда.

Ева Коршик приобрела сумку Hermes Birkin

Что известно о скандале с украинским брендом

В октябре 2025 года Ева оказалась в центре резонансного скандала — было обнародовано фото, на котором она позирует на фоне флага так называемой "ЛНР" и в свитшоте с надписью "Я русский".

Ева Коршик в подростковом возрасте

Поэтому украинский бренд BAZHANE, с которым она заключила коллаборацию, решил прекратить сотрудничество и снять коллекцию с продаж. Коршик объяснила, что фото было сделано, когда ей было 14 лет, и под влиянием пропаганды, подчеркнув, что она определилась с украинской позицией. Также блогер рассказала, что гонорар за сотрудничество с брендом перечислит на нужды ВСУ.

Бренд "Бажане" отменил сотрудничество с Евой Коршик

Ева Коршик о скандале

Украинская блогерша и бывшая подруга Александра Терена Елена Мандзюк после скандала заявила в сторис, что отдает свое пальто от BAZHANE за донат от 5 гривен на ВСУ.

Елена Мандюк блогер

