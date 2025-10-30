Купила сумку за мільйон і танцювала на весіллі під російську пісню: що відомо про Єву Коршик, яка позувала з прапором "ЛНР"

Єва Коршик — фігурантка бази "Миротворець"

Єва Коршик — відома українська блогерка і ведуча власного YouTube-каналу "OKAY EVA", яка здобула популярність завдяки влогам про своє життя, стосунки і стиль. Днями вона потрапила у гучний скандал через колаборацію з українським брендом та її "зросійщеним" минулим.

Що варто знати

Що відомо про Єву Коршик

Дівчина веде свій блог приблизно з 2019 року. Спочтаку вона знімала лайф-контент, а потім створила свій канал на YouTube і стала інтерв’юеркою. Єва бере інтерв’ю в інших блогерів і розмовляє з ними на відверті теми. Серед гостей її каналу — двійнята Єва та Єсті, ексучасниця "Холостяка" Анастасія Юзьвак, Таня Самбурська, Олександр Волошин, який покинув Україну, Вікторія Маремуха, Тетяна Пренткович, яка оскандалилася з поїздкою її чоловіка на Мальдіви під час війни.

Блогерка Єва Коршик. Фото: instagram.com/eva.korshik

У червні 2024 року Коршик відсвяткувала весілля з блогером-молдованином Сергієм Гуцу, більш відомим як "001к". Свій перший танець вони танцювали під пісню гурту "Мачете" "Когда ты плачешь", який переважно співає російською і в 2023 році гастролював у РФ.

Весілля Єви Коршик. Фото: instagram.com/eva.korshik

Тоді ходили чутки, що гурт був присутнім на весіллі, однак блогери спростували цю інформацію, а такий вибір пісні зробили через те, що вона "дуже значуща для їхньої родини і пари".

У 2024 році Єва Коршик у своєму блозі розповіла, що пережила викидень — вагітність, яка закінчилась трагедією на другому триместрі. Вони з чоловіком вже планувати розповідати аудиторії про те, що чекають на дитину, але під час планового огляду лікар сказав, що не чутно серцебиття дитини.

У рейтингу "Топ-50 блогерів України 2024" Коршик посіла позицію № 110 з аудиторією понад 400 тисяч підписників. Також відомо, що вона є фігуранткою бази "Миротворець". До списку зрадників вона потрапила після обстрілу РФ дитячої лікарні "Охматдит" у липні 2024 року. Тоді вона опублікувала посилання на збір, який був оголошений українським блогером Олександром Волошиним.

Єва Коршик у базі "Миротворець"

У серпні 2024 року дівчина придбала сумку Hermes Birkin за майже мільйон гривень. Цей аксесуар випускається лише по декілька екземплярів на рік. Для того, щоб її придбати, треба бути постійним покупцем певного бутіка бренду.

Єва Коршик придбала сумку Hermes Birkin

Що відомо про скандал з українським брендом

У жовтні 2025-го Єва опинилася в центрі резонансного скандалу — було оприлюднено фото, на якому вона позує на тлі прапора так званої "ЛНР" і в світшоті з написом "Я русский".

Єва Коршик у підлітковому віці

Через це український бренд BAZHANE, з яким вона уклала колаборацію, вирішив припинити співпрацю та зняти колекцію з продажу. Коршик пояснила, що фото було зроблено, коли їй було 14 років, і під впливом пропаганди, наголосивши, що наразі вона визначилася з українською позицією. Також блогерка розповіла, що гонорар за співпрацю з брендом перерахує на потреби ЗСУ.

Бренд "Бажане" скасував співпрацю з Євою Коршик

Єва Коршик про скандал

Українська блогерка та колишня подруга Олександра Терена Олена Мандзюк після скандалу заявила у сторіс, що віддає своє пальто від BAZHANE за донат від 5 гривень на ЗСУ.

Олена Мандзюк блогерка

