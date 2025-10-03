Скандальна блогерка Анна Алхім повернулася в Україну заради загадкового чоловіка (фото, відео)

Любителька російської музики розповіла про зміни в особистому житті

Відома блогерка Анна Алхім, яка після низки мовних скандалів стала фігуранткою кількох кримінальних справ, спочатку виїхала з України, а тепер повернулася додому до Києва. Причиною цього рішення стало нове кохання.

Що потрібно знати:

Анна Алхім повернулася з-за кордону до Києва заради нового коханого

У соцмережах блогерка показала фото з хлопцем, але дещо приховала

Алхім залишається фігуранткою кількох кримінальних справ

Про це 33-річна зірка соцмереж розповіла у сторіс Інстаграму. Алхім, яка лише влітку "злила" у публічний простір свого одруженого коханця, українського бізнесмена з Харкова Костянтина Валеуліна, заявила, що повернулася на батьківщину через нового коханого.

"Хто уважно дивився мої сторіс, і я говорила ще в Дубаї, перебуваючи, що я закохалася. І в мене людина, яку я люблю, перебуває в Україні. І власне тому мені довелося повернутися", — розкрила скандальна блогерка.

Як виглядає новий бойфренд Анни Алхім: фото

У мережі Анна опублікувала кілька знімків із новим хлопцем. За словами Алхім, вона хотіла б виставити всі фотографії з коханим, проте поки що обмежується лише парою кадрів. Його обличчя скандальна зірка інтернету закрила чорним серцем. Як звати чоловіка — так само невідомо.

Нагадаємо, що українська блогерка продовжує слухати російську музику і часто отримує хейт за свою неоднозначну позицію щодо війни в Україні. Влітку 2025 року Алхім стала фігурантом кількох кримінальних справ.

Раніше "Телеграф" розповів, у чому підозрюють Анну Алхім і скільки років за ґратами їй може загрожувати, якщо слідство дійде до судів та вироків. Щодо причини виїзду за кордон, то, за словами самої ж жінки, вона була покинула країну саме через обстріли Росії.

Більше про скандали з Алхім та її провокативні висловлювання у матеріалі "Скандальній Алхім оголосили війну. Але не все так однозначно…".