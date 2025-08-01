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"Тепер ми будемо жити там": опальна Алхім вирішила втекти з України

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Анна Алхім не планує повертатися до України Новина оновлена 01 серпня 2025, 19:37
Анна Алхім не планує повертатися до України. Фото Колаж Телеграфу

За словами Алхім, немає кращого місця, ніж Київ, немає, але покидає Україну

Опальна блогерка Анна Алхім, яка після чергового мовного скандалу стала фігуранткою кількох кримінальних справ, виїхала з України. Жінка повідомила, що вирушає до Дубаї, а до Батьківщини повертатися не планує.

Про це Алхім розповіла у своєму Телеграм-каналі. Про причину виїзду з України блогерка спочатку не хотіла розповідати, але згодом все ж поділилася з підписниками.

Алхім повідомила, що рішення про виїзд вона прийняла після прильоту в ЖК "Республіка", який стався 31 липня. Там знаходиться школа, в якій навчається її син. Однак в цей момент блогерка була на відпочинку в Туреччині.

Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова ходить до школи (ред. — син Алхім), я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид

Раніше блогерка зізнавалася у коханні Путіну, а тепер заявляє, що для неї "немає кращого місця, ніж Київ". Алхім повідомила, що повернеться додому зі сльозами на очах, і зі сльозами буде виїжджати звідти.

Анна Алхім

Користувачі мережі захейтили блогерку за це рішення. Однак ніхто не засмучений через її виїзд з України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алхім заспівала українською після відкриття кримінальної справи. Ба більше, інфлюєнсерка нагадала про своє патріотичне тату на лівій руці.

Теги:
#Дубаї #Анна алхімії #Блогерка