"Тепер ми будемо жити там": опальна Алхім вирішила втекти з України

За словами Алхім, немає кращого місця, ніж Київ, немає, але покидає Україну

Опальна блогерка Анна Алхім, яка після чергового мовного скандалу стала фігуранткою кількох кримінальних справ, виїхала з України. Жінка повідомила, що вирушає до Дубаї, а до Батьківщини повертатися не планує.

Про це Алхім розповіла у своєму Телеграм-каналі. Про причину виїзду з України блогерка спочатку не хотіла розповідати, але згодом все ж поділилася з підписниками.

Алхім повідомила, що рішення про виїзд вона прийняла після прильоту в ЖК "Республіка", який стався 31 липня. Там знаходиться школа, в якій навчається її син. Однак в цей момент блогерка була на відпочинку в Туреччині.

Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова ходить до школи (ред. — син Алхім), я видихнула, що ми були не в Києві. Тому що кожен день, як лотерея, мені набрид

Раніше блогерка зізнавалася у коханні Путіну, а тепер заявляє, що для неї "немає кращого місця, ніж Київ". Алхім повідомила, що повернеться додому зі сльозами на очах, і зі сльозами буде виїжджати звідти.

Користувачі мережі захейтили блогерку за це рішення. Однак ніхто не засмучений через її виїзд з України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алхім заспівала українською після відкриття кримінальної справи. Ба більше, інфлюєнсерка нагадала про своє патріотичне тату на лівій руці.