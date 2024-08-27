Відключення повернулися. Які прилади легко згорають від перепадів напруги

Уберегти велику і дорогу техніку допоможуть недорогі прилади

З настанням похолодання у жовтні 2025 року Росія відновила свої атаки на енергетику України, у зв'язку із чим повернулися й відключення електрики.

Часті та непередбачувані відключення світла є серйозною загрозою для електроніки. Вони можуть призвести до пошкодження або повного її виходу з ладу. Тому "Телеграф" розповідає детальніше, які прилади найбільш вразливі до "стрибків" напруги, та як їх захистити.

Які прилади найвразливіші до перепадів напруги

Більшість сучасних приладів містять велику кількість мікросхем, дуже чутливих до напруги. Навіть короткий стрибок може призвести до їх виходу з ладу. Тож саме ці прилади варто оберігати у першу чергу:

Комп'ютерна техніка. Ноутбуки, десктопи, моноблоки, сервери, принтери, сканери та інша офісна техніка — дуже чутливі до стрибків електроживлення. Перепади можуть пошкодити мікросхеми, жорсткі диски та інші компоненти. Телевізори та монітори. Рідкокристалічні екрани можуть отримати пошкодження, а електронні компоненти, що відповідають за підсвітку та керування зображенням, можуть вийти з ладу. Зарядні пристрої. Вони також можуть постраждати від перепадів напруги і навіть стати причиною пожежі. Модеми, роутери, репітери тощо. Підключені до мережі завжди і тому особливо вразливі до перепадів напруги. Побутова техніка. Холодильники, пральні машини, мікрохвильовки та інша техніка можуть вийти з ладу через перенапруження. Електронні компоненти, що керують роботою приладу, можуть бути пошкоджені. Акустичні системи, ресивери та інші пристрої можуть вийти з ладу через перенапруження.

Як вберегти техніку

Існує кілька опцій, які можна обрати в залежно від фінансових можливостей. Найдешевші являють собою звичайні розетки-реле, які автоматично відключаються, коли електрика поводиться підозріло.

Реле напруги. Вимикають прилади при перевищенні або зниженні допустимого рівня напруги. Важливий момент — число, коли реле відключатиме прилади, потрібно обрати самостійно і ввести вручну. Цей діапазон ви обираєте на власний страх і ризик.

Стабілізатори напруги. Призначені для нормалізації напруги в мережі при навантаженні у вузькому діапазоні. Його завдання — подати напругу на всі споживачі в межах 220 вольтів ±10%, тобто побутова техніка буде нормально працювати при напрузі 198—242 В. Єдиний нюанс — краще обирати такий прилад з акумулятором.

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Найефективніший спосіб захисту. Забезпечують стабільну напругу для підключених приладів навіть під час відключень світла. ДБЖ — "посередник" між мережею і пристроями.

Пропускаючи напругу через себе, прилад покращує її параметри. Іграшка не з дешевих, але все ж коштує менше за новий ноутбук чи холодильник.

Мережеві фільтри. Це подовжувачі, які захищають від перешкод і сплесків напруги. Вимикають живлення, коли напруга виходить за розумні межі.

Окрім цього, не варто забувати про безкоштовну опцію вимикання всіх приладів з розеток, коли у вас відключають електрику. Також, про всяк випадок вимкніть усе, коли виходите з дому.

У чому небезпека і що провокує стрибки напруги

Обстріли призводять до пошкодження ліній електропередач, трансформаторних підстанцій та іншого обладнання. А часті відключення та вмикання електроенергії створюють додаткове навантаження на мережу, що може призвести до стрибків напруги.

Також впливає одночасне вмикання великої кількості споживачів. Коли постачання електроенергії відновлюється, виникають короткочасні піки споживання, які можуть спричинити перенапруження в мережі.

Навіть якщо прилад не вийде з ладу одразу, часті стрибки напруги можуть значно скоротити його строк служби. Найгірший сценарій — коли прилад повністю перестає працювати через пошкодження електронних компонентів. Це може статися, якщо стрибок напруги був досить потужним, щоб пробити ізоляцію або спалити мікросхеми.

У рідкісних випадках, особливо якщо проводка в будинку стара або пошкоджена, стрибки напруги можуть призвести до короткого замикання і пожежі.

