Отключения вернулись. Какие приборы легко сгорают от перепадов напряжения

Уберечь большую и дорогую технику помогут недорогие приборы

С наступлением похолодания в октябре 2025 года Россия возобновила свои атаки на энергетику Украины, в связи с чем вернулись и отключения электричества.

Частые и непредсказуемые отключения света представляют серьезную угрозу для электроники. Они могут привести к повреждению или полному ее выходу из строя. Поэтому "Телеграф" рассказывает подробнее, какие приборы наиболее уязвимы к "скачкам" напряжения и как их защитить.

Какие приборы наиболее уязвимы к перепадам напряжения

Большинство современных приборов содержат большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Даже короткий скачок может привести к их выходу из строя. Поэтому именно эти приборы следует оберегать в первую очередь:

Компьютерная техника. Ноутбуки, десктопы, моноблоки, серверы, принтеры, сканеры и другая офисная техника очень чувствительны к прыжкам электропитания. Перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты. Телевизоры и мониторы. Жидкокристаллические экраны могут получить повреждения, а электронные компоненты, отвечающие за подсветку и управление изображением, могут выйти из строя. Зарядные устройства. Они могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара. Модемы, роутеры, репитеры и т.д. Подключенные к сети всегда и потому особенно уязвимы к перепадам напряжения. Бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перенапряжения. Электронные компоненты, управляющие работой прибора, могут быть повреждены. Акустические системы, ресиверы и другие устройства могут выйти из строя из-за перенапряжения.

Как уберечь технику

Существует несколько вариантов, которые можно выбрать в зависимости от денежных возможностей. Самые дешевые представляют собой обычные розетки-реле, которые автоматически отключаются, когда электричество ведет себя подозрительно.

Реле напряжения. Выключают приборы при превышении или понижении допустимого уровня напряжения. Важный момент – число, когда реле будет отключать приборы, нужно выбрать самостоятельно и ввести вручную. Этот диапазон вы выбираете на свой страх и риск.

Цены на реле напряжения, октябрь 2025

Стабилизаторы напряжения. Предназначены для нормализации сетевого напряжения при нагрузке в узком диапазоне. Его задача – подать напряжение на все потребители в пределах 220 вольт ±10%, то есть бытовая техника будет нормально работать при напряжении 198-242 В. Единственный нюанс – лучше выбирать такой прибор с аккумулятором.

Сколько стоит купить стабилизатор напряжения в Украине, цены на октябрь 2025

Источники бесперебойного питания (ИБП). Самый эффективный способ защиты. Обеспечивают стабильное напряжение для подключенных приборов даже при отключении света. ИБП – "посредник" между сетью и устройствами.

Пропуская напряжение через себя, прибор улучшает его параметры. Игрушка не из дешевых, но все же стоит меньше нового ноутбука или холодильника.

Сетевые фильтры. Это удлинители, защищающие от помех и всплесков напряжения. Выключают питание, когда напряжение выходит за разумные пределы.

Сколько стоят сетевые фильтры с защитой от перепадов напряжения, цены на октябрь 2025

Кроме этого, не стоит забывать о бесплатной опции отключения всех приборов из розеток, когда у вас отключают электричество. Также, на всякий случай выключите все, выходя из дома.

В чем опасность и провоцирующая скачки напряжения

Обстрелы приводят к повреждению линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого оборудования. Частые отключения и включения электроэнергии создают дополнительную нагрузку на сеть, что может привести к скачкам напряжения.

Также влияет одновременное включение большого количества потребителей. Когда возобновляется поставка электроэнергии, возникают кратковременные пики потребления, которые могут вызвать перенапряжение в сети.

Даже если прибор не выйдет из строя сразу, частые скачки напряжения могут значительно сократить его срок службы. Худший сценарий – когда прибор полностью перестает работать из-за повреждений электронных компонентов. Это может произойти, если скачок напряжения был достаточно мощным, чтобы пробить изоляцию или сжечь микросхемы.

В редких случаях, особенно если проводка в доме старая или повреждена, скачки напряжения могут привести к короткому замыканию и пожару.

Ранее "Телеграф" сделал подборку приложений, которые могут пригодиться при выключении света. Все они позволяют дистанционно отслеживать, есть ли электричество в вашей квартире по состоянию на данный момент.