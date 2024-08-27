Отключения вернулись. Какие приборы легко сгорают от перепадов напряжения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1084
Уберечь большую и дорогую технику помогут недорогие приборы
С наступлением похолодания в октябре 2025 года Россия возобновила свои атаки на энергетику Украины, в связи с чем вернулись и отключения электричества.
Частые и непредсказуемые отключения света представляют серьезную угрозу для электроники. Они могут привести к повреждению или полному ее выходу из строя. Поэтому "Телеграф" рассказывает подробнее, какие приборы наиболее уязвимы к "скачкам" напряжения и как их защитить.
Какие приборы наиболее уязвимы к перепадам напряжения
Большинство современных приборов содержат большое количество микросхем, очень чувствительных к напряжению. Даже короткий скачок может привести к их выходу из строя. Поэтому именно эти приборы следует оберегать в первую очередь:
- Компьютерная техника. Ноутбуки, десктопы, моноблоки, серверы, принтеры, сканеры и другая офисная техника очень чувствительны к прыжкам электропитания. Перепады могут повредить микросхемы, жесткие диски и другие компоненты.
- Телевизоры и мониторы. Жидкокристаллические экраны могут получить повреждения, а электронные компоненты, отвечающие за подсветку и управление изображением, могут выйти из строя.
- Зарядные устройства. Они могут пострадать от перепадов напряжения и даже стать причиной пожара.
- Модемы, роутеры, репитеры и т.д. Подключенные к сети всегда и потому особенно уязвимы к перепадам напряжения.
- Бытовая техника. Холодильники, стиральные машины, микроволновки и другая техника могут выйти из строя из-за перенапряжения. Электронные компоненты, управляющие работой прибора, могут быть повреждены.
- Акустические системы, ресиверы и другие устройства могут выйти из строя из-за перенапряжения.
Как уберечь технику
Существует несколько вариантов, которые можно выбрать в зависимости от денежных возможностей. Самые дешевые представляют собой обычные розетки-реле, которые автоматически отключаются, когда электричество ведет себя подозрительно.
- Реле напряжения. Выключают приборы при превышении или понижении допустимого уровня напряжения. Важный момент – число, когда реле будет отключать приборы, нужно выбрать самостоятельно и ввести вручную. Этот диапазон вы выбираете на свой страх и риск.
- Стабилизаторы напряжения. Предназначены для нормализации сетевого напряжения при нагрузке в узком диапазоне. Его задача – подать напряжение на все потребители в пределах 220 вольт ±10%, то есть бытовая техника будет нормально работать при напряжении 198-242 В. Единственный нюанс – лучше выбирать такой прибор с аккумулятором.
- Источники бесперебойного питания (ИБП). Самый эффективный способ защиты. Обеспечивают стабильное напряжение для подключенных приборов даже при отключении света. ИБП – "посредник" между сетью и устройствами.
Пропуская напряжение через себя, прибор улучшает его параметры. Игрушка не из дешевых, но все же стоит меньше нового ноутбука или холодильника.
- Сетевые фильтры. Это удлинители, защищающие от помех и всплесков напряжения. Выключают питание, когда напряжение выходит за разумные пределы.
Кроме этого, не стоит забывать о бесплатной опции отключения всех приборов из розеток, когда у вас отключают электричество. Также, на всякий случай выключите все, выходя из дома.
В чем опасность и провоцирующая скачки напряжения
Обстрелы приводят к повреждению линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого оборудования. Частые отключения и включения электроэнергии создают дополнительную нагрузку на сеть, что может привести к скачкам напряжения.
Также влияет одновременное включение большого количества потребителей. Когда возобновляется поставка электроэнергии, возникают кратковременные пики потребления, которые могут вызвать перенапряжение в сети.
Даже если прибор не выйдет из строя сразу, частые скачки напряжения могут значительно сократить его срок службы. Худший сценарий – когда прибор полностью перестает работать из-за повреждений электронных компонентов. Это может произойти, если скачок напряжения был достаточно мощным, чтобы пробить изоляцию или сжечь микросхемы.
В редких случаях, особенно если проводка в доме старая или повреждена, скачки напряжения могут привести к короткому замыканию и пожару.
Ранее "Телеграф" сделал подборку приложений, которые могут пригодиться при выключении света. Все они позволяют дистанционно отслеживать, есть ли электричество в вашей квартире по состоянию на данный момент.