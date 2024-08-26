Как спасти холодильник и продукты во время отключения света: полезные лайфхаки

Главное как можно реже открывать холодильник и морозильник во время отсутствия электричества

Отключение электричества — это всегда стрессовая ситуация, особенно когда речь идет о сохранности продуктов в холодильнике. Ведь при отсутствии электропитания продукты могут начать быстро портиться, что приведет к нежелательным тратам и даже к пищевым отравлениям.

Тем не менее с правильными мерами предосторожности и подготовкой можно минимизировать потери и обеспечить сохранность продуктов на длительное время. "Телеграф" собрал лайфхаки, которые помогут сохранить продукты в холодильнике свежими как можно дольше в условиях отключения электричества.

Как сохранить продукты в холодильнике при отключении электричества

Не открывайте дверцы холодильника и морозильной камеры без необходимости

Одно из самых важных правил при отключении света — свести к минимуму количество открываний дверцы холодильника и морозильной камеры. Каждое открытие приводит к потере холодного воздуха и увеличивает температуру внутри. Если не открывать холодильник, продукты могут оставаться свежими в течение 4 часов, а в морозильной камере — до 48 часов, особенно если она полная.

Используйте хладоэлементы

Если у вас есть хладоэлементы или лед, разместите их в холодильнике и морозильной камере. Это поможет дольше поддерживать низкую температуру внутри. Лед можно положить на верхние секции холодильника, так как холодный воздух опускается вниз, сохраняя продукты свежими. Хладоэлементы также можно разместить вокруг наиболее скоропортящихся продуктов, таких как мясо, молочные продукты и рыба.

Организуйте запасы правильно

Поместите наиболее скоропортящиеся продукты в глубину холодильника и морозильной камеры, где температура обычно ниже. Это поможет дольше сохранить их свежими. Продукты, которые могут выдержать комнатную температуру некоторое время (например, овощи и фрукты), можно переместить к дверце холодильника. Если у вас есть термометр для холодильника, следите за температурой: важно, чтобы она не поднималась выше 4°C.

Используйте термоизоляцию

Если отключение света длится дольше, чем ожидалось, можно использовать одеяла, полотенца или специальные термочехлы, чтобы укутать холодильник или морозильную камеру. Это создаст дополнительную изоляцию и поможет удерживать холод внутри устройства. Помните, что при использовании этого метода важно оставлять вентиляционные отверстия свободными для доступа воздуха.

Используйте генератор или инвертор

Рассмотрите возможность приобретения генератора, зарядной станции или инвертора. Эти устройства обеспечат электричество для самых необходимых бытовых приборов, включая холодильник и морозильную камеру. Генераторы могут работать на бензине или дизеле, а инверторы преобразуют энергию из аккумуляторов, что может быть полезно для кратковременных отключений.

К длительным отключениям электроэнергии нужно быть готовым всегда. Создайте запасы продуктов длительного хранения, которым не нужен холодильник — консервы, крупы, макароны, сухофрукты, орехи и мед. Это поможет вам пережить временные неудобства и обеспечит запас еды на случай длительного отключения электричества.

Помните: главное — не паниковать и действовать продуманно.

