Что делать, если смартфон сильно перегревается в жару: топ-3 способа охладить гаджет

Одной из причин перегрева может быть чрезмерное использование гаджета

Перегрев мобильного телефона может нанести ему повреждения и ухудшить его функционирование. Такая проблема особенно актуальна для владельцев устройств, которые часто используют их в летний период, когда на улице и в домах стоит высокая температура воздуха.

Одной из причин перегрева устройства летом может быть чрезмерное использование телефона. Если вы проводите много времени за просмотром видео на телефоне, в социальных сетях или играх, неудивительно, что устройство может перегреться.

Охладить смартфон реально, если придерживаться определенных действий и не нарушать их, пишет santeplusmag. "Телеграф" выделил три способа, которые помогут охладить мобильник и избежать повреждения гаджета и его аккумулятора.

Избегайте частого использования телефона

Аккумулятор может перегреваться, если вы неправильно заряжаете телефон. Не используйте устройство во время зарядки и не оставляйте его подключенным к зарядке на ночь.

Снимите чехол с телефона

Наличие чехла на телефоне может способствовать его перегреву. Этот аксессуар не позволяет устройству хорошо вентилироваться. Например, если вы снимете чехол в жаркую погоду, ваш телефон остынет значительно быстрее.

Используйте режим полета

Авиарежим стоит активировать, когда вам не нужно функционирование всех функций телефона или когда он заряжается. Он способствует охлаждению гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку мобильного телефона. К счастью, существует простое решение, которое позволяет значительно ускорить процесс зарядки вашего смартфона.