Що робити, якщо смартфон сильно перегрівається у спеку: топ-3 способи охолодити гаджет

Однією з причин перегріву може бути надмірне використання гаджета

Перегрів мобільного телефону може завдати йому пошкодження та погіршити його функціонування. Така проблема особливо актуальна для власників пристроїв, які часто використовують їх у літній період, коли на вулиці та в оселях стоїть висока температура повітря.

Однією з причин перегріву пристрою влітку може бути надмірне використання телефону. Якщо ви проводите багато часу для перегляду відео на телефоні, в соціальних мережах або іграх, не дивно, що пристрій може перегрітися.

Охолодити смартфон реально, якщо дотримуватись певних дій і не порушувати їх, пише santeplusmag. "Телеграф" виділив три способи, які допоможуть охолодити мобільник та уникнути пошкодження гаджета та його акумулятора.

Уникайте частого використання телефона

Акумулятор може перегріватись, якщо телефон неправильно заряджається. Не використовуйте пристрій під час заряджання та не залишайте його підключеним до зарядки на ніч.

Зніміть чохол із телефону

Наявність чохла на телефоні може сприяти його перегріву. Цей аксесуар не дозволяє пристрою добре вентилюватись. Наприклад, якщо ви знімете чохол у спеку, ваш телефон охолоне значно швидше.

Використовуйте режим польоту

Авіарежим варто активувати, коли вам не потрібне функціонування всіх функцій телефону або коли він заряджається. Він сприяє охолодженню гаджета.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прискорити зарядку мобільного телефону. На щастя, існує просте рішення, яке дозволяє значно прискорити процес заряджання вашого смартфона.