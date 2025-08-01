"Теперь мы будем жить там": опальная Алхим решила сбежать с Украины

По словам Алхим, нет лучшего места, чем Киев, нет, но покидает Украину

Опальная блогерша Анна Алхим, которая после очередного языкового скандала стала фигуранткой нескольких уголовных дел, уехала из Украины. Женщина сообщила, что отправляется в Дубай, а в Родину возвращаться не планирует.

Об этом Алхим рассказала в своем Телеграмме-канале. О причине выезда из Украины блогерша сначала не хотела рассказывать, но со временем все же поделилась с подписчиками.

Алхим сообщила, что решение о выезде она приняла по прилету в ЖК "Республика", который произошел 31 июля. Там находится школа, где учится ее сын. Однако в этот момент блогерша была на отдыхе в Турции.

После последнего прилета в "Республику", куда Вова ходит в школу (ред. сын Алхим), я выдохнула, что мы были не в Киеве Потому что каждый день, как лотерея, мне надоел.

Ранее блогер признавалась в любви Путину, а теперь заявляет, что для нее "нет лучшего места, чем Киев". Алхим сообщила, что вернется домой со слезами на глазах и со слезами будет уезжать оттуда.

Пользователи сети захейтили блогершу за это решение. Однако никто не расстроен из-за ее выезда из Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алхим спела по-украински после возбуждения уголовного дела. Более того, инфлюенсерша напомнила о своем патриотическом папе на левой руке.