Скандальная блогер Анна Алхим вернулась в Украину ради загадочного мужчины (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Любительница русской музыки рассказала об изменениях в личной жизни
Известный блогер Анна Алхим, которая после череды языковых скандалов стала фигуранткой нескольких уголовных дел, сначала выехала из Украины, а теперь вернулась домой в Киев. Причиной этого решения стала новая любовь.
Что нужно знать:
- Анна Алхим вернулась из-за границы в Киев ради нового возлюбленного
- В соцсетях блогер показала фото с парнем, но кое-что скрыла
- Алхим остается фигуранткой нескольких уголовных дел
Об этом 33-летняя звезда соцсетей рассказала в сторис Инстаграма. Алхим, которая лишь летом "слила" в публичное пространство своего женатого любовника, украинского бизнесмена из Харькова Константина Валеулина, заявила, что вернулась на родину из-за нового возлюбленного.
"Кто внимательно смотрел мои сторис, и я говорила еще в Дубае, находясь, что я влюбилась. И у меня человек, которого я люблю, находится в Украине. И собственно поэтому мне пришлось вернуться", — раскрыла скандальный блогер.
Как выглядит новый бойфренд Анны Алхим: фото
В сети Анна опубликовала несколько снимков с новым парнем. По словам Алхим, она хотела бы выставить все фотографии с возлюбленным, однако пока ограничивается лишь парой кадров. Его лицо скандальная звезда интернета закрыла черным сердцем. Как зовут мужчину — так же неизвестно.
Напомним, что украинская блогерша продолжает слушать российскую музыку и часто получает хейт за свою неоднозначную позицию по войне в Украине. Летом 2025 года Алхим стала фигурантом нескольких уголовных дел.
Ранее "Телеграф" рассказал, в чем подозревают Анну Алхим и сколько лет за решеткой ей может угрожать, если следствие дойдет до судов и приговоров. Что касается причин выезда за границу, то, по словам самой же женщины, она покинула страну именно из-за обстрелов России.
Больше о скандалах с Алхим и его провокационных высказываниях в материале "Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно… ".