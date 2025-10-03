Скандальная блогер Анна Алхим вернулась в Украину ради загадочного мужчины (фото, видео)

Любительница русской музыки рассказала об изменениях в личной жизни

Известный блогер Анна Алхим, которая после череды языковых скандалов стала фигуранткой нескольких уголовных дел, сначала выехала из Украины, а теперь вернулась домой в Киев. Причиной этого решения стала новая любовь.

Что нужно знать:

Анна Алхим вернулась из-за границы в Киев ради нового возлюбленного

В соцсетях блогер показала фото с парнем, но кое-что скрыла

Алхим остается фигуранткой нескольких уголовных дел

Об этом 33-летняя звезда соцсетей рассказала в сторис Инстаграма. Алхим, которая лишь летом "слила" в публичное пространство своего женатого любовника, украинского бизнесмена из Харькова Константина Валеулина, заявила, что вернулась на родину из-за нового возлюбленного.

"Кто внимательно смотрел мои сторис, и я говорила еще в Дубае, находясь, что я влюбилась. И у меня человек, которого я люблю, находится в Украине. И собственно поэтому мне пришлось вернуться", — раскрыла скандальный блогер.

Как выглядит новый бойфренд Анны Алхим: фото

В сети Анна опубликовала несколько снимков с новым парнем. По словам Алхим, она хотела бы выставить все фотографии с возлюбленным, однако пока ограничивается лишь парой кадров. Его лицо скандальная звезда интернета закрыла черным сердцем. Как зовут мужчину — так же неизвестно.

Напомним, что украинская блогерша продолжает слушать российскую музыку и часто получает хейт за свою неоднозначную позицию по войне в Украине. Летом 2025 года Алхим стала фигурантом нескольких уголовных дел.

Ранее "Телеграф" рассказал, в чем подозревают Анну Алхим и сколько лет за решеткой ей может угрожать, если следствие дойдет до судов и приговоров. Что касается причин выезда за границу, то, по словам самой же женщины, она покинула страну именно из-за обстрелов России.

Больше о скандалах с Алхим и его провокационных высказываниях в материале "Скандальной Алхим объявили войну. Но не все так однозначно… ".