Тигран Кеосаян до рупорши Кремля был в браке с российской кинозвездой

Российский актер и режиссер Тигран Кеосаян, скончавшийся в пятницу, 26 сентября, находился в браке с журналисткой и ярой путинисткой Маргаритой Симоньян. Она же разрушила его первый брак с известной в РФ актрисой Аленой Хмельницкой.

Что нужно знать:

Тигран Кеосаян 21 год прожил в браке с Аленой Хмельницкой и воспитал двух дочерей

Еще до развода он начал роман с Маргаритой Симоньян, которая позже стала его женой и родила троих детей

После свадьбы с Симоньян мужчина стал ярым кремлевским пропагандистом

"На чужом несчастье счастья не построишь", — говорят в народе. Так оно и случилось с пропагандисткой, которая в 2022 году радовалась вторжению России в Украину. Она не только увела из чужой семьи мужа, но и отца: в 21-летнем браке с Хмельницкой он воспитывал двух дочерей.

Как выглядит бывшая жена Кеосаяна

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян

С актрисой Тигран познакомился в театре "Ленком", и в 1993 году пара поженилась. В 1994 году у Хмельницкой и Кеосаяна родилась дочь Александра, а спустя 16 лет на свет появилась вторая дочь Ксения.

Актриса родила Кеосаяну двух дочерей

Известно, что еще до развода супругов в 2014 году Кеосаян закрутил роман Маргаритой Симоньян. Лишь в 2022 году бывшая любовница официально стала супругой режиссера, а до этого успела родить ему еще троих детей.

Сначала обе женщины, ясное дело, недолюбливали друг друга, но со временем им удалось подружиться. Хмельницкая решила быть в хороших отношениях с бывшим мужем и его новой семьей. Однако именно в отношениях с пропагандисткой Кеосаян стал кровожадным в высказываниях, активно поддерживал войну в Украине и агрессивную политику Кремля.

Маргарита Симоньян была любовницей

Напомним, что Тигран Кеосаян умер в 59 лет не выходя из комы. Спустя пару дней в Москве состоялась церемония прощания с путинистом, однако где похоронили его — для всех остается загадкой.