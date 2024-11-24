Обрела славу благодаря украинцу и родила от мужа Симоньян: что говорит о войне и как сейчас выглядит актриса Алена Хмельницкая

Артистка была против войны, но попала в "Миротворец"

Российская актриса Алена Хмельницкая была замужем за отъявленным пропагандистом Тиграном Кеосаяном. После вторжения России артистка лишь однажды отписала "Нет войне", но позже попала в список врагов Украины.

Хмельницкая прославилась благодаря украинскому режиссеру, а сейчас продолжает развлекать россиян и зарабатывать кровавые рубли. "Телеграф" рассказывает, что говорит о войне актриса и как выглядит в 53 года.

Что известно об Алене Хмельницкой

Родилась 12 января 1971 года в Москве. Выпускница Школы-студии МХАТ, с 1990 по 1994 год была актрисой театра "Ленком".

Хмельницкая стала широко известна благодаря главной роли Леонсии Солано в фильме украинского режиссера Владимира Попкова (Заслуженный деятель искусств Украины, умер в 2007 году) "Сердца трех", снятый по роману Джека Лондона. В этой же картине сыграли сегодняшние путинисты: Сергей Жигунов, Владимир Шевельков, Дмитрий Харатьян.

Шевельков, Жигунов и Хмельницкая в "Сердцах трех"

Личная жизнь Алены Хмельницкой

В 1993 году актриса вышла замуж за Тиграна Кеосаяна — нынешнего мужа пропагандистки Маргариты Симоньян. В 1994 году у Хмельницкой и Кеосаяна родилась дочь Александра, а спустя 16 лет на свет появилась вторая дочь Ксения. В 2014 году стало известно об разводе пары.

АленаХмельницкая и пропагандист Тигран Кеосаян

Известно, что старшая дочь актрисы, Александра Кеосаян, училась в Британии и получила международный диплом International Baccalaureate (IB). В 2017 году девушка окончила "Школу искусств Тиша" (Tisch School of the Arts) Нью-Йоркского университета, специализируется на кинорежиссуре. В 2023 году Александра родила сына Гаспара.

У экс-супругов есть дочь Александра и младшая Ксения

Что Алена Хмельницкая говорит о войне

В августе 2018 года актриса была внесена в базу данных "Миротворец" за посещения аннексированного Россией Крыма. А все по причине того, что годом ранее Хмельницкая участвовала в съемках пропагандистского фильма "Мост" о строительстве крымского моста. Режиссером ленты стал ее бывший муж.

В день полномасштабного вторжения российская артистка написала в Инстаграме "Нет войне", "Я против войны", "Мне не нужна война". Позже этот пост был удален Хмельницкой из соцсети.

В феврале 2023 года Алена Хмельницкая выразила поддержку Лии Ахеджаковой, которую уволили с московского театра "Современник" за антивоенные высказывания. "Любовь, уважение, поддержка. Единственная и неповторимая Лия Меджидовна, вы неувольняемы из наших сердец", — заявила Хмельницкая про старшую коллегу.

Актриса общается и поддерживает коллег, которые высказались против вторжения России в Украину, покинули страну-террористку и теперь живут и работают заграницей. При этом сама Хмельницкая остается в РФ, где продолжает развлекать россиян.

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