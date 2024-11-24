Здобула славу завдяки українцю і народила від чоловіка Симоньян: що говорить про війну і як зараз виглядає актриса Альона Хмельницька

Артистка була проти війни, але потрапила до "Миротворця"

Російська актриса Альона Хмельницька була заміжня за запеклим пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Після вторгнення Росії артистка лише одного разу відписала "Ні війні", але пізніше потрапила до списку ворогів України.

Хмельницька прославилася завдяки українському режисерові, а зараз продовжує розважати росіян та заробляти криваві рублі. "Телеграф" розповідає, що говорить про війну актриса і як виглядає у 53 роки.

Що відомо про Альону Хмельницьку

Народилася 12 січня 1971 року у Москві. Випускниця Школи-студії МХАТ, з 1990 по 1994 рік була актрисою театру "Ленком".

Хмельницька стала широко відома завдяки головній ролі Леонсії Солано у фільмі українського режисера Володимира Попкова (Заслужений діяч мистецтв України, помер у 2007 році) "Серця трьох", знятий за романом Джека Лондона. У цій картині зіграли сьогоднішні путіністи: Сергій Жигунов, Володимир Шевельков, Дмитро Харатьян.

Шевельков, Жигунов та Хмельницька у "Серцях трьох"

Особисте життя Альони Хмельницької

1993 року актриса вийшла заміж за Тиграна Кеосаяна — нинішнього чоловіка пропагандистки Маргарити Симоньян. 1994 року у Хмельницької та Кеосаяна народилася дочка Олександра, а через 16 років на світ з’явилася друга дочка Ксенія. У 2014 році стало відомо про розлучення пари.

Альона Хмельницька та пропагандист Тигран Кеосаян

Відомо, що старша дочка актриси, Олександра Кеосаян, навчалася у Британії та здобула міжнародний диплом International Baccalaureate (IB). У 2017 році дівчина закінчила "Школу мистецтв Тиша" (Tisch School of the Arts) Нью-Йоркського університету, спеціалізується на кінорежисурі. 2023 року Олександра народила сина Гаспара.

В експодружжя є дочка Олександра та молодша Ксенія

Що Альона Хмельницька говорить про війну

У серпні 2018 року актрису було внесено до бази даних "Миротворець" за відвідування анексованого Росією Криму. А все тому, що роком раніше Хмельницька брала участь у зйомках пропагандистського фільму "Міст" про будівництво кримського мосту. Режисером стрічки став її колишній чоловік.

У день повномасштабного вторгнення російська артистка написала в Інстаграмі "Ні війні", "Я проти війни", "Мені не потрібна війна". Пізніше цей пост було видалено Хмельницькою із соцмережі.

У лютому 2023 року Альона Хмельницька висловила підтримку Лії Ахеджаковій, яку звільнили з московського театру "Сучасник" за антивоєнні висловлювання. "Любов, повага, підтримка. Єдина і неповторна Лія Меджидівна, ви не звільнена з наших сердець", — заявила Хмельницька про старшу колегу.

Актриса спілкується та підтримує колег, які висловилися проти вторгнення Росії в Україну, залишили країну-терористку і тепер живуть та працюють закордоном. При цьому сама Хмельницька залишається у РФ, де продовжує розважати росіян.

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