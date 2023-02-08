Лію Ахеджакову вигнали з театру через підтримку України: "Знаю, хто це організовує"

Театру "Сучасник" актриса віддала майже 50 років свого життя

Відома російська актриса, уродженка українського міста Дніпро, Лія Ахеджакова, яка підтримувала Україну ще до повномасштабного вторгнення, втратила роботу в театрі "Сучасник" через свою антивоєнну позицію. Дуже шкода талановиту актрису, але, на жаль, в рф так "належить": не підтримуєш диктаторський режим путіна — лишайся всього.

Про те, що з репертуару "Сучасника", в якому Ахеджакова грала з 1977 року, прибрали постановку "Гра в джин", де і грала актриса, повідомила низка російських ЗМІ. Причиною такого рішення зазначається "рекомендація Департаменту культури".

Проте як розповіла сама Лія Ахеджакова одному зі ЗМІ, директор театру Юрій Кравець повідомив, що вистава була знята через "гнівні листи" на її адресу.

"Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу розгніваних якихось людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна” – розповіла актриса.

Звичайно ж, причин буде знайдено сотні, проте всі чудово розуміють, що насправді Ахеджакову вигнали через засудження актрисою російського вторгнення та підтримки України.

Раніше російська актриса також заявила, що українці змушують путінський режим "видихатися та слабшати". Ахеджакова висловила бажання приїхати до України після її перемоги у війні із російським окупантом.

Також нагадаємо, що за пару днів до вторгнення рф в Україну актриса прокоментувала визнання путіним незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР". На думку 83-річної артистки, наслідки такого рішення будуть дуже важкими. І вона мала право.