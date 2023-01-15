Хабенський розчарував своїх шанувальників як у рідній країні, так і за її межами

Російські артисти, які засуджують вторгнення рф на територію України, потрапляють на батьківщині в немилість, як це було з Артуром Смольяніновим. Тепер там "скасували" ще одного актора — зірку серіалу "Кухні" Дмитра Назарова. Його звільнив із театру Костянтин Хабенський, який колись засуджував анексію Криму.

У актора немає персональної сторінки в Instagram, але користувачі висловили своє обурення на фан-акаунті Хабенського, де понад 380 тис. підписників, під останньою публікацією (там, до речі, його вітають із днем народження). У коментарях засуджують Хабенського за те, що посада і гроші йому дорожчі за честь.

Так, актора Дмитра Назарова разом із його дружиною та колегою з акторського цеху Ольгою Васильєвою звільнили з МХТ імені Чехова. Журналісти подейкують, що причиною стали публічні висловлювання популярного артиста не лише щодо "спецоперації", а й його "антиросійські настрої", пише "Медуза". Рішення про звільнення ухвалив художній керівник МХТ Костянтин Хабенський. Службі у цьому театрі Назаров віддав 20 років. Постановки з ним почали скасовувати по всій країні, а у МХТ анонсують прем’єру "Майстер і Маргарита" без центрального персонажа — Воланда (його мав грати Назаров).

Справді, з перших днів повномасштабного вторгнення актор Дмитро Назаров не підтримав військової агресії своєї країни щодо України. У соцмережах він публікує антивоєнні пісні та вірші, іноді виконує їх разом із дружиною.

Після звільнення Назарова на популярного російського актора посипалися образи. Що примітно, раніше він засуджував анексію Криму рф. В 2016 році казав: "Україно, ми з вами! Я підтримую вас і засуджую політику володимира путіна". Проте проти повномасштабного вторгнення у 2022 році висловлювань від артиста не надходило.

У коментарях на його фан-сторінці користувачі негативно висловилися у бік Хабенського, як тільки мережею розлетілася новина про звільнення з театру Назарова та Васильєвої:

"Маски скинуті, як він міг звільнити людей з театру за антивоєнну позицію? Як можна було так впасти? Хоча за бабки все можна, так, на жаль. Від кого не чекала, то це від нього"

"А я ж раніше донатив регулярно фонду Хабенського! І вважав його не лише гарний актором, а й гідною людиною. Це звільнення Дмитра Назарова ми тобі, Костю, не забудемо"

"Підписав звільнення Хабенський, який на операцію дітям збирає. За вартість однієї бомби можна не одну дитину вилікувати і медичних сучасних центрів побудувати"

"Думали пристойна людина, а виявився СВО-лоч"

"Я плачу, що втратила ще одного улюбленого артиста, героя, я напевно десяток разів подивилася "Адмірала" тільки через Хабенського. "Географ глобус пропив", Хабенський совість втратив і ніякий Колчак вже не допоможе. А ще має бути страшно напевно, що ви не зустрінетеся в раю з Настею. Вам тепер тільки в пекло"

"Рятує одних дітей, а інших вбиває"

"Костю, Костю, ти не тільки Назарова та Васильєву відрахував із МХТ, ти себе з пристойних людей відрахував"

"Для них це звільнення — лише звільнення, а для тебе до кінця днів — випалена на лобі лілія"

У коментарях накинулися на Хабенського

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