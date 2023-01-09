"Бойові качки напали на солов’я": Галкін висміяв російського пропагандиста (відео)

Комік, здається, згадав усі найабсурдніші новини від кремлівських посіпак

Після покидання рф шоумен Максим Галкін в одному з недавніх виступів їдко пройшовся по основних тезах російських пропагандистів. Згадав і "напад на Білорусь", і "замах на Соловйова", і "бойових качок" із "брудною бомбою". Зал на кожен жарт реагував бурхливими оваціями.

Фрагмент відео опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі український журналіст Дмитро Гордон. Він коротко прокоментував стендап Галкіна: "Як завжди, яскраво і талановито".

У виступі комік іронізує над формулюваннями російської пропаганди та гіперболізує найчастіші її тези. Так, він розповідає, як в Україні, "нашпигованій натовськими базами" так звані терористи, канібали та лесбіянки у перервах між створенням "брудної бомби" "схрещують коронавірус з мавпячою віспою", а ще готують "бойових качок до "нападу на Білорусь із чотирьох сторін".

"Що вони там приймають? Дайте мені ці препарати, я теж хочу... Дайте! Дайте мені ці гриби", — жартує Галкін.

Також шоумен згадує нашумілу новину з рф про нібито підготовку до замаху на пропагандиста Володимира Соловйова. Галкін перераховує, що тоді у ФСБ відзвітували про нібито вилучення "кулеметів, мінометів, куль, патронів і нацистської літератури".

"Як вони ще не додали осиковий кіл, кров незайманих, "Майн кампф" в оригіналі, — додає Галкін. — Звичайно, "укрнацисти" попалися недосвідчені. Ну у вас під боком є "натовські бази"! Ну візьміть ви одну бойову качку, дайте їй понюхати шкарпетки Соловйова, вже наступного дня ми побачимо заголовки "Бойові качки зас*али "солов’я" до смерті".

Як повідомлялося, Алла Пугачова, Максим Галкін разом із дітьми перебралися до Ізраїлю навесні 2022 року. Коміка визнали іноангентом в рф, повертатися в росію він не має наміру. Галкін виступив проти дій агресора та підтримує Україну. У своїх виступах він часто жартує як з пропаганди рф, так і з путіна.