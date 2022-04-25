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У ФСБ влаштували цирк із затриманням "кілерів" пропагандиста Соловйова: з'явилося відео та відповідь СБУ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Кадри зі "спецоперації" ФСБ Новина оновлена 25 квітня 2022, 18:37
Кадри зі "спецоперації" ФСБ

Здається, що постановники "спецоперації" перестаралися з реквізитом

У мережі з'явилося відео спецоперації російської ФСБ, яка начебто запобігла замаху на вбивство одного з найвідоміших пропагандистів кривавого режиму путіна Володимира Соловйова. У квартирі потенційних "кілерів" знайшли портрет Гітлера, шприци, чотки зі свастикою та навіть українські паспорти.

Відповідні карти у понеділок, 25 квітня, поширив Telegram-канал Baza.

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На відео, підрозділ співробітників російської ФСБ заходить у житлову багатоповерхівку, потім стукає у двері однієї з квартир, які жителі спокійно відкривають. Далі починається найцікавіше — два співробітники крутять одного беззбройного чоловіка на підлозі квартири, троє у цей час прямують в спальню, де заламують ще одного напівсонного громадянина. Потім у квартирі чоловіків знаходять пістолети, а одного з так званих "кілерів" виводять з приміщення з мішком на голові.

Далі у квартиру запрошують представників слідчого комітету, у цей час іншого чоловіка ставлять перед ними на коліна. Потім акценти у відео зміщуються на татуювання чоловіка, шприци та порошки білого кольору, які були у квартирі. А кульмінацією стає кадр з чотками, на яких з одного боку свастика, а з іншого — герб України. Показали ФСБ і блокнотик зі "списком" необхідного для "справи Соловйова" — там були жучки, камера і ще якісь дрібниці. Фігурувала на кадрах книга, у якій був напис: "Тимохе, спасибо за поддержку в самые тяжелые годы. Убивай, чтобы жить, Живи, чтобы убивать. Подпись неразборчива" (схоже, що постановники відео надто буквально сприйняли завдання).

Підозрювані у "замаху на вбивства" виявилися читачами якогось незрозумілого Telegram-каналу, де клоун у светрі з написом "A.C.A.B" на фоні нацистського прапора робить жест "від серця до сонця". І на завершення "ідеальної пропагандистської картини" у квартирі знаходять паспорти громадян України і портрет Гітлера, а самі чоловіки зізнаються, що "у всьому винна Служба безпеки України".

До слова, у СБУ вже відреагували на "цирк" із затриманням "кілерів Соловйова", зазначивши, що їх насмішив "креатив" російських спецслужб. Однак, серйозно коментувати чергові пропагандистські фейки українські правоохоронці не збираються.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні припускали, що в росії почнеться полювання на своїх пропагандистів.

Теги:
#Росія #ФСБ #Володимир Соловйов #Замах на вбивство #Фейк
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