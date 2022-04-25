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Симоньян наступна: замах на Соловйова "на замовлення СБУ" насмішив мережу

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одні з найвідоміших пропагандистів рф під загрозою Новина оновлена 25 квітня 2022, 14:50
Одні з найвідоміших пропагандистів рф під загрозою

Про зрив спроби вбивства особисто заявив путін

У росії нібито запобігли замаху на одного з найвідоміших пропагандистів кривавого режиму путіна Володимира Соловйова.

Про це сам президент рф володимир путін заявив 25 квітня на засіданні Генпрокуратури.

Як розповіли в росії, замаху запобігла ФСБ, при цьому його готували "неонацисти-терористи" нібито на замовлення української СБУ. Окрім Соловйова планувалися напади на інших відомих журналістів.

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Варто зауважити, що такі новини зустріли у соцмережах зі сміхом. Зокрема, почали жартувати, що це знову "не той володимир", і що в Україні сумнівні "неонацисти", якщо навіть Соловйова нейтралізувати не можуть.

Крім того, припустили, що інша відома пропагандистка Маргарита Сімоньян може стати наступною.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні припускали, що в росії почнеться полювання на своїх пропагандистів.

Теги:
#СБУ #Вбивство #Замах #Володимир Соловйов
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