Топ-пропагандисту путіна закрили рота за незручні питання про "Москву"

Пропагандисту пригрозили в’язницею за "цитування українських пабліків".

Російський пропагандист Володимир Соловйов розлютився після того, як на дно пішов підбитий українськими військовими крейсер "Москва". Після публічної критики армії РФ на Соловйова накинулися його ж співвітчизники, заявивши, що він спрацював за вказівкою кураторів і може за свої питання отримати до 15 років в’язниці.

Так, в ефірі своєї програми Соловйов поставив кілька питань російським військовим, яких звинуватив у тому, що трапилося з флагманом Чорноморського флоту.

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"Ви мені поясніть, як ви могли його втратити? Якого біса ви опинилися саме в цій точці Чорного моря, в цей час. І мені не важливо що сталося, чи дві ракети "Нептун", як кажуть українці. І з яких це пір бойовий корабель боїться ракетного удару, коли у нього стоїть комплект, що дозволяє йому боротися з такими ударами... Щось було не активовано? Добре, навіть удар двома ракетами... Виникла пожежа боєкомплекту, а що у вас із протипожежною системою, поясніть мені, будь ласка. Чому вона не спрацювала і корабель вигорів практично зсередини до тла?" — звернувся до російських військових головний пропагандист Кремля.

Після цієї програми Володимира Соловйова жорстко розкритикували його колеги. Так, у Telegram-каналі "Образ майбутнього", де вихваляють Кремль, з’явилася публікація, в якій пропагандисту пригрозили 15 роками позбавлення волі за "цитування українських пабліків" і заявили, що він не має права ставити такі питання щодо крейсера "Москва".

Варто зазначити, що крейсер "Москва" став найдорожчою втратою армії Росії у війні з Україною. Вартість корабля приблизно 750 млн доларів.

Нагадаємо, що саме цей корабель брав участь у захопленні острова Зміїний 24 лютого 2022 року, а після цього він надавав вогневу підтримку російським частинам, що діють у Миколаївській області. Українська армія вдарила по ворожому судну двома ракетами "Нептун", чим суттєво пошкодила його. Після чого бойовий корабель затонув під час буксирування в порт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська влада не назвала справжню причину пожежі на крейсері "Москва", заявивши лише, що внаслідок пожежі на кораблі здетонував боєзапас. Тим часом удар по "Москві" породив у мережі масу мемів та жартів, а відомий артист навіть присвятив підбитому кораблю вірш.