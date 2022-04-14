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Не пішов сам, от і допомогли: у мережі жартують про ракетний удар по російському крейсеру "Москва"

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Крейсер "Москва" Новина оновлена 14 квітня 2022, 00:33
Крейсер "Москва"

Ракетний удар по російському військовому кораблю став приводом для жартів у мережі

Увечері середи, 13 квітня, стало відомо про те, що українські військові завдали ракетного удару по російському ракетному крейсеру "Москва", через що на ньому сталася масштабна пожежа. Ця інформація не змогла пройти повз користувачів мережі, які відразу ж висловилися про це, не приховуючи захоплення.

"Телеграф" зібрав найкращі з них у цьому матеріалі.

Варто зазначити, що згідно з наявною інформацією, удар був завданий двома українськими крилатими ракетами "Нептун", через що користувачі мережі тут же згадали про давньогрецького морського бога.

Згадали користувачі мережі і про "тракторні війська" України, що прославилися на весь світ.

А активіст Сергій Стерненко пожартував про секретні бази "Азову" на дні Чорного моря.

Користувачі мережі не могли залишити поза увагою і нещодавній коментар російських політиків про те, що, мовляв, "не варто злити військовий корабель".

Як відомо, саме крейсер "Москва" брав участь у захопленні українського острова Зміїний, де українські військові вперше вказали потрібний напрямок.

Це не перший російський корабель, який іде куди його відправили українці. Так 24 березня в порту Бердянська було завдано ракетного удару по великому десантному кораблю "Саратов", який від отриманих пошкоджень затонув.

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#Україна #Росія #Меми
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