Не "Орськ": у ЗСУ уточнили, який корабель втратили росіяни у Бердянську

У Генштабі розповіли, як йдуть справи з відбиттям російського вторгнення

Окупаційна армія Росії, яка вторглася в Україну, зазнає великих втрат і на більшості напрямків намагається утримати вже зайняті позиції. Не допомогла їм і спроба висадитися у Бердянську, де після прильоту української ракети було знищено ВДК "Саратов" ( а не "Орськ", як повідомлялося раніше ).

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Волинському напрямку противник бойових дій не проводив.

На Поліському напрямку противник продовжує вести артилерійські обстріли, щоб відновити позиції неподалік Києва та Макарова. Наступальних дій не було відзначено.

На Сіверському напрямку окупанти намагаються сконцентрувати сили, щоб відновити наступ. Натомість спроби блокувати Чернігів залишилися безуспішними.

На Броварському напрямку ворог перейшов до оборони, але не виключено, що він знову спробує піти у бік Броварів та Борисполя.

На Слобожанському напрямку росіяни блокують Суми та Харків, а також намагаються вести наступ у бік Ізюму, де зазнають великих втрат. Водночас там було відмічено відведення деяких підрозділів окупантів назад на територію росії через втрати в більш ніж 50% особового складу.

На Донецькому напрямку окупанти безрезультатно намагалися наступати на Рубіжне, Попасну та Маріуполь.

На Запорізькому напрямку російські війська перейшли до оборони.

У Бердянську після завдання ракетного удару було знищено великий десантний корабель "Саратов", ще два — "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" — отримали пошкодження.

За інформацією радника голови ОПУ Олексія Арестовича, на борту знищеного ВДК могли перебувати орієнтовно 450 солдатів, 20 танків та 45 БТР. Однак скільки їх там було на момент влучення ракети ще потрібно уточнити.

Як повідомлялося рані, бійці ЗСУ звільнили населений пункт Лук’янівка в Київській області і відрізали окупантам, що залишилися на сході від Києва, можливість вийти до своїх військ.