Можна дивитися вічно: з’явилися нові відео російського палаючого корабля в Бердянську

Ще одному військовому судну росії не вдасться залишити українські води

У морському порту Бердянська, де сьогодні вранці прогриміли вибухи, триває пожежа. Також горить і підбитий завдяки українській диверсії великий десантний корабель "Орськ", який більше не зможе виконувати бойові завдання на війні з Україною.

Користувачі мережі щедро діляться новими відео з Бердянська, про що повідомляє одеський "7 канал" та інші джерела.

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Як уже відомо, з сьомої ранку на території порту горить ємність, в якій російські окупанти зберігали близько трьох тисяч літрів палива для своєї військової техніки. Завдяки сміливій атаці українських захисників її вдалося підірвати, що, своєю чергою, призвело до низки інших пошкоджень.

Корабель "Орськ", який належить до Чорноморського флоту Росії, також постраждав від кількох вибухів. Свого часу він був першим з ескадри військових судів, що увійшли до порту Бердянська після тимчасової окупації міста ворожими військами. Тепер же, схоже, він тут навіки і лишиться, тільки, швидше за все, на дні моря.

Слід додати, що користувачі мережі вже наголошують — на те, як горить корабель, можна дивитися вічно.

UPD. Повідомляється, що на відео потрапив навіть момент безпосередньої атаки на "Орськ".

Докладніше про атаку на "Орськ" і загалом про корабель можна прочитати в нашому матеріалі.

Також нагадаємо, що раніше ми розповідали, що кілька днів тому російські судна намагалися атакувати одеське узбережжя. З гармат кораблів було випущено кілька десятків снарядів, більшість із яких не долетіли навіть до суші, вибухнувши при контакті з водою.