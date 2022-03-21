Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)

Війна в Україні проти російських загарбників продовжується і на суші, і на морі. Біля берегів Одеси сталося зіткнення в акваторії Чорного моря.

Про морський бій повідомляють регіональні телеграмні канали. Попередньо — було помічено два російські військові судна. Згідно з неофіційними даними, зустріч на морі закінчилася позитивно для української сторони і один російський військовий корабель був пошкоджений.

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