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Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Кадр із відео Новина оновлена 21 березня 2022, 07:44
Кадр із відео

Війна в Україні проти російських загарбників продовжується і на суші, і на морі. Біля берегів Одеси сталося зіткнення в акваторії Чорного моря.

Про морський бій повідомляють регіональні телеграмні канали. Попередньо — було помічено два російські військові судна. Згідно з неофіційними даними, зустріч на морі закінчилася позитивно для української сторони і один російський військовий корабель був пошкоджений.

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Теги:
#Одеса #Корабель #Бій
Кадр із відео
Одеса
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кадр із відео
Російський військовий корабель пішов? В Одесі – морський бій (відео)
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