Окупанти завдали ракетних ударів по Рівненщині: що відомо

росія вдарила по полігону на Рівненщині

У понеділок, 21 березня, росія завдала двох ракетних ударів по загальновійськовому полігону на Рівненщині.

Про це повідомив керівник Рівненської ОВ Віталій Коваль у Facebook.

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Обстріл стався близько 7:40 ранку. Перед цим в області тричі лунала повітряна тривога.

Коваль додав, що на місці працює спецкомісія. Деталі влада обіцяє надати пізніше.

Зазначимо, що станом на 6:00 ранку у більшості міст та областей України оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що 13 березня в результаті ракетного обстрілу Яворівського полігону, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки у Львівській області, загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.

Увечері 20 березня Київ зазнав масивних обстрілів , де було знищено один з ТРЦ у Подільському районі. Внаслідок агресії росіян загинули чотири людини, ще одна отримала поранення.

Крім того, у Сумах, які намагаються взяти в оточення окупанти, стався витік аміаку на хімічному заводі.