Рус

Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1520
Яворівський полігон Новина оновлена 13 березня 2022, 08:25
Яворівський полігон

Це перший удар по регіону

Вранці 13 березня у Львові завили сирени і люди чули вибухи близько 6 години. Окупанти завдали удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Попередньо – випустили 8 ракет.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Кількість жертв та постраждалих невідома.

Удар по Львівщині є елементом психологічного тиску росії, вважає засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко. Відноситься воно не лише до України, а й до країн НАТО, інструктори яких знаходяться в країні якомога далі від лінії бойових дій: "Вочевидь, росія подає зухвалий сигнал, що готова йти далі, готова далі брати НАТО на слабо, і наступним її кроком, якщо Кремль не отримає консолідовану жорстку відсіч європейської спільноти, можуть стати хімічні атаки та удари по країнам НАТО", — написав він.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки відомий як Яворівський військовий полігон. Він знаходиться за 30 км на захід від Львова. Він займає чверть Яворівського району – понад 36 тис. га та перебуває у підпорядкуванні Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Як стало відомо пізніше, удар також завдали і по Івано-Франківську – міський голова Руслан Марцінків повідомив, що він припав по аеропорту.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія стягує резерви з боку Тихого океану.

Теги:
#Львів #Обстріл #Яворівський полігон
Яворівський полігон
Львів
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Яворівський полігон
Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні, лютий-березень 2022
Біль, відчай та рішучість: трагічні фото війни з росією
Дата публікації
Категорія
Ербіль зазнав ракетного удару
Іран завдав ракетного удару по Іраку: подробиці (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Лавра у Святогірську потрапила під авіаудар
Росіяни бомбардували Святогірську лавру (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Війна росії проти України триває
Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)