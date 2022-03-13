Окупанти завдали ракетного удару по полігону біля Львова: подробиці

Це перший удар по регіону

Вранці 13 березня у Львові завили сирени і люди чули вибухи близько 6 години. Окупанти завдали удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Попередньо – випустили 8 ракет.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

Кількість жертв та постраждалих невідома.

Удар по Львівщині є елементом психологічного тиску росії, вважає засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко. Відноситься воно не лише до України, а й до країн НАТО, інструктори яких знаходяться в країні якомога далі від лінії бойових дій: "Вочевидь, росія подає зухвалий сигнал, що готова йти далі, готова далі брати НАТО на слабо, і наступним її кроком, якщо Кремль не отримає консолідовану жорстку відсіч європейської спільноти, можуть стати хімічні атаки та удари по країнам НАТО", — написав він.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки відомий як Яворівський військовий полігон. Він знаходиться за 30 км на захід від Львова. Він займає чверть Яворівського району – понад 36 тис. га та перебуває у підпорядкуванні Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Як стало відомо пізніше, удар також завдали і по Івано-Франківську – міський голова Руслан Марцінків повідомив, що він припав по аеропорту.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія стягує резерви з боку Тихого океану.