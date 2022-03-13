путін залучає тихоокеанські резерви до війни в Україні — Генштаб

Білоруські лікарні забиті росіянами, і доводиться йти на крайні заходи

На ранок неділі, 13 березня, у росії такі великі втрати особового складу в Україні, що кривавому диктатору володимиру путіну довелося зважитися на стягування резервів морської піхоти з віддалених регіонів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу України, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що в Білорусі дуже багато поранених в Україні російських військових, і більшість резервів крові для переливання витрачається білорусами на них.

"У зв’язку з втратами збройні сили росії формують нові підрозділи. Зокрема, командування ворога планує залучити близько 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський, Тихоокеанський флот)", — йдеться у повідомленні.

В іншому характер бойових дій росіян проти українців залишається без змін.

Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру для військових потреб. Продовжує розміщувати підрозділи та техніку на об’єкти підвищеної небезпеки, проводить обстріл мирного населення, проводить незаконні перевірки особистих речей та обшуки серед місцевих жителів, перевдягається у цивільний одяг та форму ЗС України.

Морально-психологічний стан військ противника, який брав участь у боях зі Збройними Силами України, продовжує погіршуватися, зростає кількість випадків дезертирства та відмов у виконанні наказів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував актуальні карти бойових дій в Україні на ранок 13 березня.