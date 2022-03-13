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Арестович повідомив, звідки саме було завдано удару по Яворівському полігону

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олексій Арестович Новина оновлена 13 березня 2022, 13:59
Олексій Арестович

Удару по Львівській області завдано з Чорного моря.

Авіаудари по Яворівському полігону у Львівській області заздалегідь були нанесені крилатими ракетами з акваторії Чорного моря.

Про це у щоденному відеозверненні повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"По Львівській області стратегічні російські літаки, за попередніми даними, завдали з акваторії Чорного моря удару крилатими ракетами. Обстановка з’ясовується", — сказав він. Уточнені дані щодо загиблих військових та цивільних будуть оприлюднені окремо.

Зазначимо, що мер Львова Андрій Садовий повідомив у Facebook, що літаки вилетіли з Саратова в акваторію Чорного моря. Саме звідти робилися удари.

Нагадаємо, 13 березня окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Львівській області. За попередніми даними, під час нападу було випущено вісім ракет. Внаслідок атаки загинуло 35 людей, ще 134 — перебувають під наглядом лікарів у місцевих шпиталях.

Крім того, рашисти здійснили авіаційну атаку на житловий сектор Чернігова. Загинула щонайменше одна людина, ще одна — отримала значні травми.

Теги:
#Росія #Чорне море #Яворівський полігон
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