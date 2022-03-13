Рашисти вдарили авіацією по Чернігову: зруйновано дев'ятиповерхівку, є жертви (фото, відео)

Авіналіт стався близько шостої ранку

Ранок вівторка, 13 березня, став зовсім недобрим для жителів Чернігова. На 18 день війни росії проти України загарбники здійснили авіаційну атаку на житловий сектор міста. Було пошкоджено дев'ятиповерховий гуртожиток, у якому на момент влучання снарядів знаходилися цивільні.

Інформацію надає пресслужба ДСНС України, повідомляє "Телеграф".

Сила авіаудару була настільки потужною, що будинок майже перетворився на руїни. Розбиті вікна та стіни є по всьому периметру будівлі, із другого по дев'ятий поверх. Після того, як снаряди розірвалися, в будинку спалахнула пожежа.

Будинок просто зруйнували

Наразі на місці надзвичайної події і досі працюють рятувальники — майже 50 осіб. Із вогнем та наслідками атаки рашистів намагаються впоратися за допомогою десяти одиниць спецтехніки.

Окрім цього ДСНС допомагають спеціалісти-піротехніки та фахівці із підводного розмінування.

Людей рятують зі зруйнованих квартир

Наразі відомо, що загинула щонайменше одна особа, ще одна — отримала значні травми. Семеро людей були врятовані. Утім роботи на завалах гуртожитку все ще продовжуються, тож дані щодо жертв можуть змінитися.

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Варто зазначити, що для путінських загарбників не лишилося вже зовсім нічого святого. У ніч із 12 на 13 березня на Донеччині окупанти обстріляли потяг, який їхав забирати евакуйованих людей до Лиману. Внаслідок атаки загинула одна провідниця, ще інша отримала серйозні поранення.