Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)

Оперативні дані щодо перебігу російсько-української війни 13 березня.

Україна вісімнадцятий день поспіль протистоїть російським окупантам, які вранці 24 лютого за наказом кривавого диктатора володимира путіна посунули на нас війною. Ворог намагається прорватися вглиб України з півночі, півдня і сходу не зважаючи на втрати як у живій силі, так і в техніці, і за деякими даними, вже "перемолото" третину від російського угруповання вторгнення . Найскладнішою, як і в минулі дні, залишається ситуація у Київській, Харківській, Сумській, Миколаївській областях та на Донбасі. Зокрема, окупанти взяли в облогу Маріуполь, перетворюючи більш ніж півмільйонне місто на руїни, як і мільйонний Харків. Вже була провальна спроба створити "херсонську народну республіку". Окрім цього почастішали випадки мародерства окупантів, а також фактів вбивства мирних українців – жінок та дітей.

У цій текстовій трансляції "Телеграф" публікує найважливіші події, що відбулися в Україні 13 березня, а оперативна інформація про перебіг подій доступна в Telegram-каналі за цим посиланням.

06:00 Пока на лінії фронту продовжуються бої, активісти побивали вдома у очільника "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік з-під варти. Размах маєтку вражає. Більше фото можна знайти в нашому матеріалі.

05:00 Станом на вечір 12 березня українська прокуратура розслідує вже 1717 кримінальних проваджень щодо злочинів, які чинять російські окупанти під час нападу на Україну, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

04:00 Російські окупаційні війська залишили місто Скадовськ (Херсонська область).

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує зустрітися з лідерами Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції для обговорення нових шляхів тиску на Росію.

03:00 Ербіль, місто на півночі Іраку, зазнало масованого ракетного обстрілу з боку Ірану. Частина зі снарядів упала неподалік консульства США.

Росіяни бомбардували Святогірську лавру.

02:00 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що дозволив витратити 200 мільйонів доларів на додаткове озброєння та обладнання для України.

Іран спробував завдати ракетного по консульству США в іракському місті Ербілі. У консульство не попав, проте влучив у редакцію місцевого телеканалу, а також по прилеглим кварталам міста. У месенджерах вв іранських акаунтах почали з'являтися повідомлення про з підтримкою війни росії проти України.

01:00 Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням.

Ключові тези зі звернення:

Російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "днр" і "лнр". У велику ізольовану від усього світу зону.

Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "хнр".

"Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами… Хочу сказати – якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від окупантів… Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати".

Усі узгоджені гуманітарні коридори спрацювали. Вдалося вивезти 12 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень.

Зеленський підписав два важливі укази. Про нагородження державними нагородами України. 106 військовослужбовців Збройних Сил України, які мужньо виявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 із них – посмертно. І указ про надання звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" 8 військовослужбовців. 6 із них – посмертно.

00:00 Україна має запаси основних продуктів харчування на найближчі місяці.

"Поки що баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє", — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні в суботу ввечері.

Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації із села Перемога Київської області. Про це повідомляє 12 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія рф зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України" .

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками" .

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".