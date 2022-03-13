Війна – день 18: обстріли та облога українських міст продовжуються, окупанти втратили вже третину військ вторгнення (оновлюється)
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Оперативні дані щодо перебігу російсько-української війни 13 березня.
Україна вісімнадцятий день поспіль протистоїть російським окупантам, які вранці 24 лютого за наказом кривавого диктатора володимира путіна посунули на нас війною. Ворог намагається прорватися вглиб України з півночі, півдня і сходу не зважаючи на втрати як у живій силі, так і в техніці, і за деякими даними, вже "перемолото" третину від російського угруповання вторгнення . Найскладнішою, як і в минулі дні, залишається ситуація у Київській, Харківській, Сумській, Миколаївській областях та на Донбасі. Зокрема, окупанти взяли в облогу Маріуполь, перетворюючи більш ніж півмільйонне місто на руїни, як і мільйонний Харків. Вже була провальна спроба створити "херсонську народну республіку". Окрім цього почастішали випадки мародерства окупантів, а також фактів вбивства мирних українців – жінок та дітей.
У цій текстовій трансляції "Телеграф" публікує найважливіші події, що відбулися в Україні 13 березня, а оперативна інформація про перебіг подій доступна в Telegram-каналі за цим посиланням.
06:00 Пока на лінії фронту продовжуються бої, активісти побивали вдома у очільника "ОПЗЖ" Віктора Медведчука, який втік з-під варти. Размах маєтку вражає. Більше фото можна знайти в нашому матеріалі.
05:00 Станом на вечір 12 березня українська прокуратура розслідує вже 1717 кримінальних проваджень щодо злочинів, які чинять російські окупанти під час нападу на Україну, повідомила генпрокурор України Ірина Венедіктова.
04:00 Російські окупаційні війська залишили місто Скадовськ (Херсонська область).
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує зустрітися з лідерами Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції для обговорення нових шляхів тиску на Росію.
03:00 Ербіль, місто на півночі Іраку, зазнало масованого ракетного обстрілу з боку Ірану. Частина зі снарядів упала неподалік консульства США.
Росіяни бомбардували Святогірську лавру.
02:00 Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що дозволив витратити 200 мільйонів доларів на додаткове озброєння та обладнання для України.
Іран спробував завдати ракетного по консульству США в іракському місті Ербілі. У консульство не попав, проте влучив у редакцію місцевого телеканалу, а також по прилеглим кварталам міста. У месенджерах вв іранських акаунтах почали з'являтися повідомлення про з підтримкою війни росії проти України.
01:00 Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним зверненням.
Ключові тези зі звернення:
- Російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "днр" і "лнр". У велику ізольовану від усього світу зону.
- Окупанти на території Херсонської області намагаються повторити сумний досвід створення псевдореспублік. Шантажують місцевих керівників, тиснуть на депутатів. Шукають, кого підкупити, щоб організувати так звану "хнр".
- "Хочу сказати деяким діячам і діячкам, яким не вистачило гидливості відмовитись від розмов з окупантами… Хочу сказати – якщо хтось з них раптом спокусився на пропозиції від окупантів… Ви підписуєте собі вирок. Вирок – піти слідом за більш ніж 12-ма тисячами окупантів, які не змогли зрозуміти вчасно, чому на Україну не варто посягати".
- Усі узгоджені гуманітарні коридори спрацювали. Вдалося вивезти 12 729 людей. Гуманітарний вантаж для Маріуполя має бути завтра вдень.
- Зеленський підписав два важливі укази. Про нагородження державними нагородами України. 106 військовослужбовців Збройних Сил України, які мужньо виявили себе у боях за незалежність нашої держави. 17 із них – посмертно. І указ про надання звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота зірка" 8 військовослужбовців. 6 із них – посмертно.
00:00 Україна має запаси основних продуктів харчування на найближчі місяці.
"Поки що баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє", — сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні в суботу ввечері.
Російські окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалася виключно з жінок та дітей, під час спроби евакуації із села Перемога Київської області. Про це повідомляє 12 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія рф зазнає великих втрат в Україні".
Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".
А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".
Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".
Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".
Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України" .
Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".
А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками" .
Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".
З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".
Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".
Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".
Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".
Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".
Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".
Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".
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