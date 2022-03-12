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Окупанти вже намагаються створити "Херсонську народну республіку"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Жителі Херсона не збираються здавати місто ворогові Новина оновлена 12 березня 2022, 15:50
Жителі Херсона не збираються здавати місто ворогові

Російські загарбники мають намір провести так званий "референдум"

На Херсонщині, обласний центр якої знаходиться в облозі окупантів, готують референдум щодо створення так званої "ХНР".

Депутат обласної ради Сергій Хлань повідомив на своїй сторінці у Facebook, що російські загарбники дзвонять його колегам із питанням, чи готові вони співпрацювати.

"Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього. Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати ХНР!", — пише Хлань.

Політик також сказав, що жодних виправдань співпраці з окупантами не може бути.

Нагадаємо, що один із перших мітингів херсонців став відразу і наймасовішим. Сотні та тисячі людей скандували націоналістичні гасла буквально перед дулами зброї окупантів. Деяким рашистам навіть довелося залишити свої попередні позиції у центрі міста.

Теги:
#Херсонська область #Херсон #Референдум #Окупанти
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