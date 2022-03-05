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Херсонці на мітингу сказали окупантам, куди їм йти: "Це не частина тіла, а напрямок" (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Жителі Херсона абсолютно безстрашний народ Новина оновлена 05 березня 2022, 10:52
Жителі Херсона абсолютно безстрашний народ

Окупанти намагаються відтіснити протестувальників за допомогою зброї

О 10 ранку суботи, 5 березня, у центрі Херсона розпочався проукраїнський мітинг місцевих мешканців. Незважаючи на небезпечну близькість російських військ, які зайняли будівлю місцевої облдержадміністрації, чоловіки та жінки з українськими прапорами на десятий день війни продовжують відстоювати своє право жити не під гнітом росії.

Інформацію повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві ресурси новин і самих жителів Херсона.

На будівлі адміністрації все ще майорить український прапор
На будівлі адміністрації все ще майорить український прапор

"Одна, єдина, соборна Україна!", "Слава Україні! Героям слава!", "Херсон — це Україна", "рускій воєнний карабль, іді на**й" — саме такими гаслами херсонці підтримують один одного, вийшовши на площу.

За кількасот метрів від протестувальників розташовується місцевий "Білий дім" — обласна державна адміністрація.

Херсонці під ОДА 5 березня
Херсонці під ОДА 5 березня

Цю будівлю ворожі війська захопили під свій контроль уже кілька днів тому. При цьому місцеві не дозволили їм викинути чи поглумитися над державними прапорами, а хоробро забрали їх собі.

Наразі ж окупанти намагаються відтісняти мітинг за допомогою попереджувальних пострілів у повітря. Проте самі херсонці стверджують, що вони вийшли на мирну акцію, без провокацій.

"Це не частина тіла, а напрямок", — коментує на відео один із учасників протесту фразу про російський військовий корабель, доводячи, що городяни нікого не ображають.

Ну, ймовірно, нікого, окрім кривавого диктатора володимира путіна, адже про його статус в Україні (згідно з традиційною кричалкою харківських ультрас) теж гучно проголосили.

За різними підрахунками на мітинг проти росії вийшло близько 1-2 тисяч місцевих жителів.

Зазначимо, що напередодні у Херсоні намагалися провести зйомку фейкового телесюжету про те, як городяни нібито радісно зустрічають "рускій мір". Проте патріоти зірвали цей задум, а потім ще й знищили всі привезені росіянами продукти. Херсон — це Україна!

Теги:
#Україна #Мітинг #Росія #Херсон #Відео
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