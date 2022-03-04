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Херсонці вийшли протестувати проти "російської гуманітарки" (фото, відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Херсон Новина оновлена 04 березня 2022, 16:51
Херсон

Місцевий мешканець розповів, що брати "гуманітарку" окупантів ніхто не схотів

Жителі Херсона вийшли зустрічати "гуманітарну допомогу" від рф із українськими прапорами.

Відповідний знімок з’явився у мережі.

"Привели бл**ську гуманітарку, ніхто не став її брати", — розповів на відео місцевий житель. "У Херсоні все добре, Херсон — це Україна", — додав чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Херсоні російські окупанти зайняли будівлю ОДА.

"Ми не залишили свої обов’язки, — наголосив гебернатор Херсонської області. — Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання допомоги мешканцям області".

Зважаючи на все, обласна влада просто вибрала для своєї дислокації інше місце.

Теги:
#Україна #Росія
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