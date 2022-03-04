Херсонці вийшли протестувати проти "російської гуманітарки" (фото, відео)

Місцевий мешканець розповів, що брати "гуманітарку" окупантів ніхто не схотів

Жителі Херсона вийшли зустрічати "гуманітарну допомогу" від рф із українськими прапорами.

Відповідний знімок з’явився у мережі.

"Привели бл**ську гуманітарку, ніхто не став її брати", — розповів на відео місцевий житель. "У Херсоні все добре, Херсон — це Україна", — додав чоловік.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Херсоні російські окупанти зайняли будівлю ОДА.

"Ми не залишили свої обов’язки, — наголосив гебернатор Херсонської області. — Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання допомоги мешканцям області".

Зважаючи на все, обласна влада просто вибрала для своєї дислокації інше місце.