В Херсоні російські окупанти зайняли будівлю ОДА — губернатор

Над містом все ще майорить український прапор

Російські окупаційні війська на восьмий день війни в Україні захопили контроль над Херсонською облдержадміністрацією. Наразі вони зайняли всю адміністративну будівлю, однак обласна влада "здати" місто та область відмовилася.

Про це стало відомо із публікації херсонського губернатора Геннадія Лагути у Facebook.

"Ми не покинули своїх обов'язків, — підкреслив чиновник. — Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області".

Судячи з усього, обласна влада просто обрала для своєї дислокації інше місце.

Також Лагута додав, що наразі Херсонщина очікує на прибуття вантажів із гуманітарною допомогою, та закликав населення не панікувати. За його словами, вірити фейкам про "здачу" регіону абсолютно не варто, адже місцева влада робить усе можливе, аби протистояти російській навалі.

Зазначимо, що російські військові були помічені біля будівлі Херсонської ОДА ще в середу, 2 березня. Тоді вони познімали всі українські прапори, які змогли знайти, але хоробрі херсонці попри небезпеку відібрали їх у них із патріотичним гаслами.