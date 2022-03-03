Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але так і не можуть просунутися вглиб країни (оновлюється)

Оперативно про головне за 3 березня

Ось уже йде восьмий день війни, яку оголосив Україні президент росії путін. Великі та малі міста України продовжують зазнавати артилерійських, авіаційних та ракетних обстрілів путінських військ, гинуть мирні жителі, діти. У відповідь українські воїни та мешканці, що взяли в руки зброю, продовжують громити війська вторгнення де цілими колонами та підрозділами, а де й по одному. Масштаб втрат сил вторгнення вже такий, що їх офіційно визнали, хоч і занизили, у самій росії.

У цьому матеріалі "Телеграф" збирає та публікує всю важливу та перевірену інформацію про відсіч агресору за 3 березня (оперативно слідкувати за тим, що відбувається, також можна на нашому каналі в Telegram за цим посиланням).

00:41 У Повітряних силах ЗСУ відзвітувались за добу 2 березня:

Екіпажі бойових літаків Су-24м і Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях;

у Київській, Сумській, Чернігівський і Харківській областях; протягом доби зенітними ракетними підрозділами знищено три ворожих літаки і два вертольота окупантів.

00:21 У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомляють про загибель своєї співробітниці Марини Феніної під час обстрілу російськими військами Харкова 1 березня.

Нагадаємо, що росіяни напали на Україну рано-вранці 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: путін намагається взяти Київ, армія рф зазнає великих втрат в Україні".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті "Війна – день 4: путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну" .

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені і в помсту прасують міста України".