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Під Одесою збили ще один літак окупантів: відео та деталі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Затоці збили російський літак Новина оновлена 03 березня 2022, 15:55
У Затоці збили російський літак

Загарбники втратили черговий літак.

У четвер, 3 березня, на восьмий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Одещині був збитий ворожий літак.

Про це повідомляє telegram-канал народного депутата Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність").

Повідомляється, що українська ППО збила ворожий літак, проте пілот встиг катапультуватися, зараз тривають його пошуки. Ціллю загарбника була електропідстанція.

"У Затоці було неспокійно. Ворожий літак намагався обстріляти електропідстанцію. Але наші ППО спрацювали на "відмінно"! Пілот катапультувався, його шукають", — повідомляється під відео.

Нагадаємо, 3 березня українська ППО відкрила прицільний вогонь по російському винищувачу Су-34 на території Донецької області. Відомо, що він виконував завдання по бомбардуванню мирних українських міст. У результаті літак було збито в районі Волновахи.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано десантника і генерал-майора Андрія Суховецького. Крім того, у четвер ЗСУ повернули під контроль кордон із росією в одній із областей. До речі, російське майно в Україні планують націоналізувати.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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