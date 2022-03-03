Російське майно в Україні націоналізують — документ

Скоро все, чим росіяни володіли в Україні, більше не матиме до них ніякого відношення

Фінансові активи та майно, яке належить російській федерації, але знаходиться на території України, перейде у власність нашої держави. Такий законопроєкт, запропонований через агресію росії, уже підтримали в парламентському комітеті з питань економічного розвитку.

Новину повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на нардепа Роксолану Підласу.

Як зазначила політикиня, члени комітету збиралися пізно ввечері 2 березня, аби обговорити доцільність подібного рішення. За її словами, лише це питання було нагальним.

Необхідність такого документу була визначена, як критична, тож усі представники групи підтримали його внесення на розгляд депутатів.

Зазначимо, що зареєстровано проєкт закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" було також у середу, 2 березня. Його ініціаторами виступили одразу десять депутатів.

Шапка законопроєкту

При цьому із новими законодавчими ініціативами виступає і країна-агресор. Зокрема стало відомо, що від кривавого диктатора володимира путіна надійшла пропозиція переглянути Угоду про миротворчу діяльність військ ОДКБ. Вочевидь, нападник хоче заручитися підтримкою інших держав, які знаходяться під сильним впливом рф, аби ввести новий бойовий контингент до України.