Хоче ввести в Україну війська ОДКБ? путін відзначився новим законопроєктом

Деякі країни вже висловлюють своє занепокоєння

У російській держдумі був зареєстрований законопроєкт від кривавого диктатора володимира путіна, який передбачає можливість внесення зміни до Угоди щодо миротворчої діяльності ОДКБ. Зважаючи на все, це ще одна спроба агресора спробувати вдарити по Україні у військовому плані.

Подробиці повідомляють росЗМІ, повідомляє "Телеграф".

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Документ передбачає ймовірне використання військ ОДКБ у миротворчих операціях. При цьому здійснювати все керівництво хочуть дозволити "члену ОДКБ, який координує". І хоча уточнень немає, але, швидше за все, такою країною хочуть зробити російську федерацію.

Зазначимо, що будь-яких "миротворців" ОДКБ можуть надсилати на завдання лише з дозволу Ради безпеки ООН.

При цьому у деяких країн, які підписали договір про колективну безпеку, вже виникають сумніви щодо справжніх намірів путіна.

"Вірменія має докласти всіх зусиль, щоб не втручатися у війну проти України", — зазначив представник партії "Національне відродження" Тигрян Григорян на своїй Facebook-сторінці.

Зазначимо, що лише за перший тиждень війни в Україні російська армія зазнала втрат особового складу у кількість понад 9000 осіб.

За словами Головнокомандувача сил ЗСУ Валерія Залужного, противник настільки збентежений своїм програшем по всіх фронтах, що навіть починає мобілізацію нових резервів, щоб спробувати з новою силою вторгнутися в Україну. Проте наші захисники продовжать свою боротьбу, щоби не допустити цього.