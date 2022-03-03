Тисячі солдатів і сотні танків: з'явилися нові дані про втрати військ рф

Щодня російська армія все більше втрачає концентрацію

На ранок 3 березня, восьмого дня війни росії проти України, окупаційні путінські війська понесли значні втрати. Щонайменше 9000 осіб, котрі прийшли зі зброєю на нашу землю, були вбиті або поранені в ході запеклих боїв у різних містах.

Таке свіже зведення оприлюднили у прессслужбі Генштабу України.

Окрім людської складової, також у окупантів доволі страждає і технічна складова.

За тиждень військового протистояння українцям вдалося знищити 217 російських танків, 900 бойових броньованих машин та 90 систем артилерійського вогню.

Також виведені з ладу 42 ракетні системи залпового вогню, 11 систем ППО, 347 автомобілів та аж 60 цистерн із паливом.

Не здає позицій і наша авіація. Як повідомляють у Генштабі, наразі російські війська втратили щонайменше 30 літаків та 31 гелікоптер, а також три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Наразі конкретні дані ще уточнюються, адже у деяких містах бойові дії ведуться дуже інтенсивно.

Нагадаємо, що війна в Україні триває уже восьмий день. Очільник Міноборони Олексій Резніков підбив проміжні підсумки бойових дій на території держави, і вони вельми оптимістичні для нас.