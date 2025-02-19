Чутки про гомосексуальність і таємна "дружина": що відомо про особисте життя Данилка

Через сценічний образ Андрія Данилка, його підозрювали у тому, що він гей

Відомий український артист Андрій Данилко, якому приписували роман із його сценічною "мамою", завжди оберігав своє особисте життя від публічності. Незважаючи на численні чутки та спекуляції, він ніколи не був одружений і не має дітей.

Особисте життя Вєрки Сердючки завжди цікавило шанувальників чи не більше, аніж його творчість. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про жінок Андрія Данилка і що з цього правда, а що — плітки.

Перше кохання Данилка

Першою дівчиною, в яку закохався Данилко, була його однокласниця Анна Сердюк. Вона була відмінницею і народилася у заможній родині. Тоді Андрій переймався через те, що він з бідної сім’ї і дівчина не зверне на нього увагу.

Проте, у старших класах майбутня зірка наважився пообіцяти Анні, що зробить її ім'я відомим. Дівчина довго не вірила словам однокласника, але згодом Данилко виконав свою обіцянку і створив сценічний образ Вєрки Сердючки і став відомим не лише в Україні, але й у цілому світі.

Радмила Щоголева

Під час роботи над "СВ-шоу" Данилко співпрацював з акторкою Радмілою Щоголевою. Їхній комічний дует виглядав дуже гармонічно, що породило чутки про їхній роман. Однак варто зазначити, що сценічні персонажі і справді проводив багато часу разом поза межами знімального майданчика. А до того ж постійно їздили на гастролі.

Після раптового зникнення Щоголевої з телеекранів, у ЗМІ з’явилися чутки про її сварки з Данилком. Однак пізніше виявилося, що акторка мала проблеми зі здоров’ям. Точно не відомо, чи був між ними роман, адже ніхто із дуету ні підтвердив, ні спростував ці чутки.

Ольга Лицкевич

Після Щоголевої напарницею Данилка в "СВ-шоу" стала Ольга Лицкевич. У мережі відразу після її появи з зіркою на ТВ стали писати про їхній роман. Акторку навіть називали таємною дружиною артиста. Однак вони не з’являлися разом ні на світських заходах, ні на спільних світлинах.

Інна Білоконь

Артистові також приписували стосунки з Інною Білоконь, яка виконує роль мами Вєрки Сердючки. Ці чутки були, мабуть, найгучнішими серед "романів" Данилка. Оскільки творчий дует не соромився показувати свої стосунки на публіці і ніколи не приховував свої почуття, обіймаючись на очах у глядачів, фани відразу стали підозрювати їх у стосунках.

На піку популярності Вєрки Сердючки та її мами у ЗМІ з’явилася новина про те, що Білоконь та Данилко одружилися. Однак артисти спростували ці чутки, зазначивши, що Інна перебуває у шлюбі і має доньку, а з Андрієм її пов’язують лише дружні стосунки.

Данилко — "гей"

Андрій Данилко створив сценічний персонаж Вєрки Сердючки — епатажної, яскравої, комедійної провідниці, яка поводиться гіперемоційно та часом грайливо фліртує з чоловіками. Такі гендерно-неоднозначні образи викликали дискусії щодо орієнтації артиста. У шоу-бізнесі є багато відкритих представників ЛГБТ-спільноти, і те, що Данилко часто працював із яскравими артистами, яких асоціюють із цією культурою, лише підсилювало чутки.

Згодом артист спростував ці чутки, зазначивши, що він любить жінок, але поки не зустрів ту саму. Чи має Данилко кохання зараз і чи перебуває він у стосунках, — невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає будинок рідної мами Данилка на Полтавщині. Світлана Іванівна жила у селі Клименки і відмовлялася переїжджати до столиці, попри неодноразові пропозиції зіркового сина.