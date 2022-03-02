Рус

Окупанти терміново мобілізують резерви: у ЗСУ розповіли про втрати росіян

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
161
Збройні сили України Новина оновлена 02 березня 2022, 01:20
Збройні сили України

ЗСУ завдали серйозних збитків окупантам.

Окупаційні війська, які вторглися в Україну 24 лютого, за кілька днів втратили таку кількість живої сили, що Росії доводиться проводити термінову мобілізацію резервів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування", — написав він.

Крім того, головком додав, що під час боїв на Чорнобильському напрямку зазнав поранення начальник штабу 36 армії Східного військового округу (місто Улан-Уде, неподалік кордону Монголії). Також у Сіверському операційному районі було ліквідовано або поранено командир 11 десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) ВДВ Росії.

У зв’язку з цим він запропонував ворогові два варіанти подальших дій: здатися чи бути знищеними.

Нагадаємо, за головними новинами про вторгнення росії в Україну можна стежити можна у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч.

Теги:
#Україна #Росія
Зеленський дав інтерв’ю Reuters
Україна
Зеленський назвав альтернативу вступу України до НАТО: подробиці
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський дав інтерв’ю Reuters
Зеленський назвав альтернативу вступу України до НАТО: подробиці
Дата публікації
Категорія
Російський "Сбер" — найбільший банк країни-агресора
Російський "Сбербанк" впав на дно: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Зеленський назвав умову змістовних переговорівз росією: подробиці
Дата публікації
Категорія
Мелітополь був – і залишиться українським
У Мелітополі городяни голими руками намагалися зупинити бронетехніку окупантів
Дата публікації
Категорія
Війна Росії проти України триває вже шостий день
Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч