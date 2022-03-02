Окупанти терміново мобілізують резерви: у ЗСУ розповіли про втрати росіян

ЗСУ завдали серйозних збитків окупантам.

Окупаційні війська, які вторглися в Україну 24 лютого, за кілька днів втратили таку кількість живої сили, що Росії доводиться проводити термінову мобілізацію резервів.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування", — написав він.

Крім того, головком додав, що під час боїв на Чорнобильському напрямку зазнав поранення начальник штабу 36 армії Східного військового округу (місто Улан-Уде, неподалік кордону Монголії). Також у Сіверському операційному районі було ліквідовано або поранено командир 11 десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) ВДВ Росії.

У зв’язку з цим він запропонував ворогові два варіанти подальших дій: здатися чи бути знищеними.

Нагадаємо, за головними новинами про вторгнення росії в Україну можна стежити можна у текстовій трансляції "Телеграфа": Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч.